Руководителей кемеровского МЧС задержали по делу о пожаре в «Зимней вишне»

В Кемерове задержали руководителей местного управления МЧС по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня»

Возбуждено уголовное дело в отношении начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова, начальника отдела надзора деятельности и профилактической работы городов Кемерово, Березовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС области Григория Терентьева и иных лиц. Следствие полагает, что Мамонтов и Терентьев в 2017 и 2018 годах не запланировали и не провели противопожарную проверку в ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Проверка должна была пройти до 18 марта, о чем чиновники МЧС знали.

«В результате указанной халатности Мамонтова и Терентьева и произошедшего 25 марта 2018 года пожара в здании ТРЦ "Зимняя вишня" от отравления продуктами горения, угарным газом и полученных термических ожогов погибло 60 лиц, из которых 37 несовершеннолетних», — сообщили в Следственном комитете.

Также установлено следствием, что с июня 2015 по апрель 2018 года Мамонтов при использовании служебного положения похитил и растратил более 1,8 млн рублей, принадлежавших управлению МЧС.

«Мамонтов и Терентьев задержаны. В ближайшее время следователями планируется предъявить им обвинение по указанным статьям, а также обратиться с ходатайством в суд об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба СК РФ.