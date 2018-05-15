В Кемерове начали сносить сгоревший ТЦ «Зимняя вишня». Но следователи приостановили снос
Утром 15 мая в Кемерове начался демонтаж сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня»
Старт работам по демонтажу дал врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев. Завершить снос планируется через месяц.
Сегодня техника начала разбирать одно из шести прилегающих к торговому центру зданий, которое не затронул пожар. Там располагаются автомойка и сауна. Однако следователи приостановили снос здания. Адвокат Дмитрий Малинин, который представляет интересы пострадавших и арендаторов, назвал снос неправомерным.
«Никакого решения об исключения здания из числа вещдоков или решения о его уничтожении нет. Сегодня мы разговаривали со следователями, и они подтвердили, что здание — вещдок», — цитирует Малинина РБК.
По его словам, снос прекратился до того, как к торговому центру прибыл наряд полиции вместе с арендатором и помощником адвоката. Адвокаты намерены подать заявления в полицию и прокуратуру, чтобы выяснить, кто и на каком основании предпринял попытку сноса.
«Это общественно-политическая акция. Исполнение обещаний, которые озвучивал Цивилев, чтобы разбить парк, нужно снести торговый центр», — заявил Малинин.
Как сообщали Юга.ру, пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. В результате погибли, по последним данным, 60 человек.
Часть территории безвозмездно передали городу. По итогам голосования среди местных жителей на месте торгового центра решили разбить сквер, в котором будет находиться либо часовня, либо памятник погибшим при пожаре.
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