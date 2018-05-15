В Кемерове начали сносить сгоревший ТЦ «Зимняя вишня». Но следователи приостановили снос

Утром 15 мая в Кемерове начался демонтаж сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня»

Старт работам по демонтажу дал врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев. Завершить снос планируется через месяц.

Сегодня техника начала разбирать одно из шести прилегающих к торговому центру зданий, которое не затронул пожар. Там располагаются автомойка и сауна. Однако следователи приостановили снос здания. Адвокат Дмитрий Малинин, который представляет интересы пострадавших и арендаторов, назвал снос неправомерным.

«Никакого решения об исключения здания из числа вещдоков или решения о его уничтожении нет. Сегодня мы разговаривали со следователями, и они подтвердили, что здание — вещдок», — цитирует Малинина РБК.

По его словам, снос прекратился до того, как к торговому центру прибыл наряд полиции вместе с арендатором и помощником адвоката. Адвокаты намерены подать заявления в полицию и прокуратуру, чтобы выяснить, кто и на каком основании предпринял попытку сноса.