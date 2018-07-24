Финансирование майкопского ФК «Дружба» увеличили до 38 млн рублей в год

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил увеличить бюджет республиканского футбольного клуба «Дружба» с 32 до 38 млн рублей в год

Об этом Кумпилов сообщил 23 июля во время посещения тренировочной базы клуба. Глава Адыгеи подчеркнул, что финансирование клуба будет поставлено на особый контроль.

Руководство клуба обратилось с просьбой установить для тренировок дополнительное поле с искусственным покрытием 60×40 метров, модернизировать инфраструктуру и благоустроить тренировочный комплекс, сделать более комфортными условия поездки на матчи, которые проходят в других городах.

Спортсмены рассказали руководителю республики, что с приходом главного тренера Софербия Ешугова «Дружба» поднялась на шестое место турнирной таблицы в зоне «Юг» первенства ПФЛ. В новом сезоне клуб поставил перед собой задачу войти в тройку лидеров турнира.

«В нашем регионе мы уделяем большое внимание развитию спорта и надеемся, что успехи прошлого сезона "Дружбы" будут продолжены, привлекут на стадион еще большее число болельщиков. Даже если соперник сильнее, игра должна быть достойной, зрелищной и захватывающей», — заключил Мурат Кумпилов.

Первый матч сезона-2018/19 «Дружба» проведет 25 июля на своем поле, соперником станет «Биолог-Новокубанск».

Как сообщали Юга.ру, в конце июня на заседании совета при главе Адыгеи по развитию физкультуры и спорта обсудили меры по развитию ФК «Дружба» и привлечению внимания болельщиков. Для поддержки команды предложили открыть фирменные торговые точки по продаже спортивной атрибутики клуба.