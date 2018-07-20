Путин предложил Трампу организовать референдум на Донбассе — Bloomberg

Глава РФ Владимир Путин рассказал дипломатам о своем предложении президенту США Дональду Трампу провести референдум в Донбассе

Он решил не заявлять о плане публично, чтобы президент США смог его обдумать. Предполагается, что предложение Путина может помочь разрешить конфликт на востоке Украины. Об этом президент России рассказал 19 июля на встрече с российскими послами и чиновниками, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

США и Евросоюз неоднократно обвиняли Россию в том, что страна отправила вооруженные войска на восток Украины. Россия отрицала обвинение.

На встрече с Трампом Путин указал на референдум 2014 года, который прошел в Крыму и не был признан международным сообществом.

«Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом. Этот вопрос для России закрыт», — сказал он.