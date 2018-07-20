Путин предложил Трампу организовать референдум на Донбассе — Bloomberg
Глава РФ Владимир Путин рассказал дипломатам о своем предложении президенту США Дональду Трампу провести референдум в Донбассе
Он решил не заявлять о плане публично, чтобы президент США смог его обдумать. Предполагается, что предложение Путина может помочь разрешить конфликт на востоке Украины. Об этом президент России рассказал 19 июля на встрече с российскими послами и чиновниками, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
США и Евросоюз неоднократно обвиняли Россию в том, что страна отправила вооруженные войска на восток Украины. Россия отрицала обвинение.
На встрече с Трампом Путин указал на референдум 2014 года, который прошел в Крыму и не был признан международным сообществом.
«Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом. Этот вопрос для России закрыт», — сказал он.
Напомним, что 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о статусе полуострова, назначенный после принятия декларации независимости. 17 марта 2014 года на внеочередном пленарном заседании крымского парламента приняли постановление «О независимости Крыма».
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Белый дом не прокомментировал предложение Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на встрече Путин и Трамп обсудили важные вопросы, которые будут рассматривать в дальнейшем.
Трамп 19 июля в своем микроблоге в Twitter назвал саммит «большим успехом» и подчеркнул, что Украина была одним из самых обсуждаемых вопросов.
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Как сообщали Юга.ру, первая полноформатная встреча президентов России и США состоялась 16 июля в Хельсинки. По словам Путина, переговоры отразили совместное желание стран «выправить негативную ситуацию в двусторонних отношениях, наметить первые шаги по их оздоровлению, восстановлению приемлемого уровня доверия и возвращению к сотрудничеству прежнего уровня».
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