Петербургские казаки разжаловали Трампа из есаулов и собираются торжественно сжечь его чучело
Петербургские казаки заявили, что не жалеют о решении разжаловать президента США Дональда Трампа из есаулов и почетных казаков
В 2016 году, после избрания Трампа главой Соединенных Штатов Америки, православный союз казаков «Ирбис» из Санкт-Петербурга, впечатленный словами президента США о желании улучшить отношения с Россией и «неготовности кормить НАТО», признал его есаулом и присвоил статус почетного казака.
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Атаман союза «Ирбис» Андрей Поляков рассказал, что американского лидера приняли в почетные члены казачьего общества, чтобы поддержать правительство и Госдуму, которые приветствовали избрание Трампа.
«Отмечали это событие шампанским. Нам нравились заявления Трампа о желании наладить отношения с Россией, мы надеялись, что такая позиция будет способствовать укреплению отношений между странами. А потом дела пошли не так, как нам всем виделось, и мы разжаловали американского президента. И не жалеем», — цитирует атамана телеканал «360».
После того как в апреле 2017 года армия США по приказу Трампа нанесла удар по сирийскому аэродрому Шайрат, петербургские казаки разжаловали американского президента из есаулов.
В ближайшее время казаки собираются торжественно сжечь чучело лидера США в Санкт-Петербурге.
«Обольем бензином и сожжем вместе с американским флагом», — рассказал атаман «Росбалту».
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Он объяснил, что причиной принять такие меры стало «оскорбление государства, а это нельзя терпеть».
Ранее Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке режима сирийского президента Башара Асада.
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