Петербургские казаки разжаловали Трампа из есаулов и собираются торжественно сжечь его чучело

Петербургские казаки заявили, что не жалеют о решении разжаловать президента США Дональда Трампа из есаулов и почетных казаков

В 2016 году, после избрания Трампа главой Соединенных Штатов Америки, православный союз казаков «Ирбис» из Санкт-Петербурга, впечатленный словами президента США о желании улучшить отношения с Россией и «неготовности кормить НАТО», признал его есаулом и присвоил статус почетного казака.

Атаман союза «Ирбис» Андрей Поляков рассказал, что американского лидера приняли в почетные члены казачьего общества, чтобы поддержать правительство и Госдуму, которые приветствовали избрание Трампа.

«Отмечали это событие шампанским. Нам нравились заявления Трампа о желании наладить отношения с Россией, мы надеялись, что такая позиция будет способствовать укреплению отношений между странами. А потом дела пошли не так, как нам всем виделось, и мы разжаловали американского президента. И не жалеем», — цитирует атамана телеканал «360».

После того как в апреле 2017 года армия США по приказу Трампа нанесла удар по сирийскому аэродрому Шайрат, петербургские казаки разжаловали американского президента из есаулов.

В ближайшее время казаки собираются торжественно сжечь чучело лидера США в Санкт-Петербурге.

«Обольем бензином и сожжем вместе с американским флагом», — рассказал атаман «Росбалту».