Трамп назвал Крым российским. Возможно, он пошутил

Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с лидерами G7, что Крым является российским, потому что все люди там говорят по-русски

Об этом Buzzfeed рассказали два дипломатических источника.

По словам одного из источников, Трамп сделал свои замечания по поводу Украины и Крыма на ужине саммита G7, прошедшего 8 июня. При этом, пишет Buzzfeed, не ясно, были ли слова Трампа сказаны в шутку или это признак изменения официальной позиции США по теме Крыма. В Белом доме эти слова Трампа пока не прокомментировали.

Также в ходе саммита Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что произошло на Украине.

«Обама может говорить все, что хочет, однако он допустил то, что Россия присоединила Крым», — сказал президент США.

Как сообщали Юга.ру, перед саммитом в Канаде Трамп заявил, что Россию нужно вернуть в «Большую семерку».

Однако лидеры ряда других стран «Группы семи» не поддержали эту идею, отметив, что Россия не может вернуться в группу, пока не будет достигнут прогресс на Украине.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума. Власти Крыма провели его после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Большинство государств мира не признают референдум законным, в том числе США и европейские страны.