Следствие по делу бывших чиновников Дагестана продлили на три месяца

Следственный комитет продлил следствие по делу бывшего врио главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и еще троих человек

Об этом сообщил адвокат одного из фигурантов Дагир Хасавов. По его словам, следственная группа не завершила расследование к 30 июня (до этого числа продлевался арест фигурантов).

«Срок следствия по делу продлен еще на три месяца, то есть до 30 сентября», — сказал адвокат, добавив, что срок следствия достигнет 38 месяцев.

По его словам, на этой неделе следствие попросил Басманный суд Москвы продлить фигурантам дела арест на этот же срок, сообщает ТАСС.