Следствие по делу бывших чиновников Дагестана продлили на три месяца
Следственный комитет продлил следствие по делу бывшего врио главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и еще троих человек
Об этом сообщил адвокат одного из фигурантов Дагир Хасавов. По его словам, следственная группа не завершила расследование к 30 июня (до этого числа продлевался арест фигурантов).
«Срок следствия по делу продлен еще на три месяца, то есть до 30 сентября», — сказал адвокат, добавив, что срок следствия достигнет 38 месяцев.
По его словам, на этой неделе следствие попросил Басманный суд Москвы продлить фигурантам дела арест на этот же срок, сообщает ТАСС.
Как сообщали Юга.ру, в Дагестане по факту хищения бюджетных денег задержали врио председателя правительства республики Абдусамада Гамидова, врио его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова. Никто из фигурантов свою вину не признает.
Им предъявили обвинение по статье о мошенничестве. По данным следствия, они причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на соцсферу и инвестпрограмму Дагестана, в результате чего бюджету республики был нанесен ущерб на сумму 107,8 млн рублей.
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