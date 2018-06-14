В Правительстве РФ обсудят повышение пенсионного возраста 14 июня

В Правительстве России 14 июня на совещании рассмотрят законопроект о повышении пенсионного возраста

Об этом говорится в материалах к заседанию, опубликованных на сайте кабмина.

«На заседании планируется рассмотреть проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий», — указано в документе.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект могут обсудить в первом чтении в течение лета. К сентябрю планируют рассмотреть поправки во втором чтении.

Сейчас женщины выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60. Вопрос о необходимости повысить пенсионный возраст обсуждают давно, сообщает РИА «Новости».

Как сообщали Юга.ру, в мае премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что в ближайшее время правительство подготовит законопроект с предложениями об изменении пенсионного возраста. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что всегда относился к вопросу повышения пенсионного возраста «в высшей степени осторожно и аккуратно».

Ранее Центр стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина предлагал постепенно повысить возраст выхода на пенсию до 63 лет у женщин и 65 у мужчин к 2034 году.