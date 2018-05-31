Алексея Улюкаева этапировали в колонию

Бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева 31 мая отправили в колонию, где он будет отбывать наказание

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Точную информацию о месте содержания экс-министра сообщили только его родственникам.