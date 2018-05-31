Алексея Улюкаева этапировали в колонию

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Бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева 31 мая отправили в колонию, где он будет отбывать наказание

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Точную информацию о месте содержания экс-министра сообщили только его родственникам.

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Как сообщали Юга.ру, приговор в отношении Улюкаева был вынесен 15 декабря. Его обвинили в получении взятки в размере 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина, которую, по версии следствия, министр вымогал за положительную оценку, позволившую ПАО «НК «Роснефть» осуществить сделку по приобретению 50% государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть». Суд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии. 

Алексей Улюкаев Суд
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