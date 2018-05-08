В Сочи туристов обяжут проходить регистрацию с 25 мая

25 мая вступит в силу указ президента РФ о регистрации туристов, прибывающих в Сочи

Особый порядок регистрации граждан будет действовать до 25 июля — на период ЧМ-2018. Такое решение принято для обеспечения безопасности во всех городах, принимающих матчи мундиаля.

«В соответствии с указом все граждане России в течение трех дней с момента прибытия на курорт обязаны зарегистрироваться по месту пребывания в отделе по вопросам миграции УВД Сочи», — рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Исключение будет действовать для лиц, находящихся в больнице, а также прибывающих на курорт в гостиницы, санатории, дома отдыха, пансионаты, кемпинги и туристические базы — их зарегистрируют представители этих средств размещения. Для тех, кто будет проживать в чатсном секторе, шаблоны документов размещены на сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю в разделе «Регистрационный учет».

Граждане иностранных государств должны будут зарегистрироваться в первый же день. В территориальные органы МВД нужно будет обратиться принимающей стороне или им лично. Со списком документов можно ознакомиться на сайте ведомства в разделе «Осуществление миграционного учета».