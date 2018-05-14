В Дагестане назначили нового министра здравоохранения

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев назначил Джамалудина Гаджиибрагимова министром здравоохранения республики

«В соответствии с пунктом 2 статьи 78 конституции Республики Дагестан назначить Джамалудина Гаджиибрагимова министром здравоохранения», — говорится в документе , опубликованном на сайте главы Республики Дагестан.

Как сообщали Юга.ру, ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудники правоохранительных органов 28 марта провели выемку документов в министерстве здравоохранения Дагестана. Министр здравоохранения республики Дагестан Танка Ибрагимов 2 апреля написал заявление об отставке.