Только две службы такси аккредтовались преред ЧМ в Ростове

Две службы такси аккредитованы и смогут подвезти болельщиков на перехватывающую парковку рядом со стадионом «Ростов-Арена»

«Аккредитовались две службы такси — "Яндекс" и "306-306". Они смогут подвезти болельщиков к восточной части стоянки "Мегамага" (во время тестового матча — прим.). Работать будут на ЧМ точно также. Пока не слишком активны другие службы такси, но мы до 1 июня продлили заявки на аккредитацию», — сказал министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов на пресс-конференции.

Как сообщали Юга.ру, на третий тестовый матч, который пройдет на новом стадионе 13 мая, для фанатов организуют 140 бесплатных автобусов до стадиона. На шаттлах болельщиков планируют отвозить на «Ростов-Арену» и после ЧМ.

Ранее стала известна схема ограничения движения транспорта из-за третьего тестового матча. В основном временные ограничения коснутся центральных улиц, а Театральную площадь перекроют с 13 мая и до 15 августа в связи с проведением Фестиваля болельщиков.