Мэрия Краснодара: Ремонт улицы Тургенева не останавливался

Мэрия Краснодара прокомментировала сообщения о приостановке ремонта улицы Тургенева

Как сообщали Юга.ру, председатель комитета по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель во время совещания в ЗСК заявил, что на улице Тургенева остановились работы — ее разрыли и оставили. По данным ЗСК, работы затянулись из-за того, что выделенные средства не были освоены в срок.

По данным пресс-службы администрации Краснодара, с начала недели на участке Тургенева от Северной до Бабушкина завозят инертный материал и уплотняют земельное полотно для формирования основания дороги после укладки коммуникаций на этом участке. «В первую очередь активным работам на улицы Тургенева мешала погода, так как после укладки коммуникаций следующий этап — формирование основания дороги. Для этого нужна достаточно сухая и теплая погода, иначе основание будет замочено и нужно будет ждать его просыхания. Сейчас необходимые условия установились, работы возвращаются в активную стадию. У компании есть обязательства по проведению капитального ремонта в рамках заключенного контракта, все возникающие сложности решаем, работы ни в коем случае не будут остановлены», — сказал директор компании-подрядчика «АРКТОС-СТК» Андрей Хачатуров.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, что на ремонтируемом участке Тургенева в апреле будут формировать слои дороги. В конце апреля и начале мая стартуют работы по укладке асфальтобетонного покрытия. После будут наносить разметку и завершать благоустройство. В работах по формированию основания дороги задействованы девять единиц техники: самосвалы, экскаваторы, катки, грейдер. От улицы Северной до Артиллерийской завершено уплотнение земельного полотна, уже идет формирование «дорожной одежды» — для этого туда завезли гравийно-песчаную смесь. От Артиллерийской до Бабушкина сохнет земляное полотно, через два дня и там начнут формировать основание дороги.