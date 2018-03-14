Захарова: Ответ России на объявленные Лондоном меры сейчас прорабатывается

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала адекватный ответ России на действия Великобритании в связи с «делом Скрипаля»

По ее словам, ответ России на объявленные Лондоном меры «сейчас прорабатывается». Она заявила, что Россия адекватно ответит на объявленные Лондоном меры в отношении Москвы.

«Будут соответствующие, адекватные — я думаю, здесь не надо цепляться за слова — зеркальные, абсолютно соответствующие ситуации меры», — сказала Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Она также отметила, что российским дипломатам со стороны Лондона уже давно была объявлена визовая война. В частности, дипломатам не продлевали визы, в связи с чем «невозможно было вести ротацию» и «вести кадровые плановые замены».

Как сообщали Юга.ру, 14 марта глава британского правительства Тереза Мэй объявила о решении Лондона выслать 23-х российских дипломатов, работающих на разведку, и приостановить все двусторонние контакты с Россией.

По заявлению Мэй, Лондон будет замораживать российские госактивы, если будет доказано их использование против безопасности Великобритании, и британские власти будут тщательнее проверять въезжающих в страну россиян. При этом, по словам главы британского правительства, против России может быть принят «ряд секретных мер».

5 марта в британском городе Солсбери мужчина и женщина отравились неизвестным веществом, после чего их госпитализировали в критическом состоянии, сейчас они находятся в коме. Пострадавшими оказались работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Спустя несколько дней Мэй сообщила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок», который был разработан Россией, и заявила о высокой вероятности причастности российской стороны к покушению. Она дала Владимиру Путину время до полуночи 13 марта, чтобы опровергнуть это утверждение. Накануне МИД РФ выразил протест Великобритании из-за «огульных обвинений» по этому делу. В ведомстве потребовали доказательств причастности России и заявили, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона, пока не получит образцы вещества, на которое ссылается британское следствие.