Глава ЦИК обратится к руководству «Единой России» из-за анкетирования избирателей на Кубани

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова направит обращение руководству «Единой России» по поводу информации об анкетировании избирателей в Краснодарском крае перед выборами

На заседании ЦИК, прошедшем 12 февраля, Памфилова сообщила, что в адрес движения «Голос» поступала информация «о требовании заполнения сотрудниками бюджетных учреждений и частных предприятий Краснодарского края (анкет) с целью выяснения их политических предпочтений». В анкетах надо было указать фамилию, имя и отчество, адрес, паспортные данные, данные о мессенджерах и соцсетях. В анкетах также звучали призывы проголосовать на выборах.

«Я направлю письмо руководству "Единой России" по этому поводу, по анкетам, это излишнее рвение», — сказала глава ЦИК, отметив, что подобные анкеты «не должны нарушать закон о личных данных».

«Я прошу всех обратить внимание, если вы видите, что где-то излишнее административное или партийное рвение, которое, я уверена, совершенно кандидатам не нужно», — цитирует Памфилову ТАСС.

Глава краснодарского избиркома Алексей Черненко сообщил, что анкетирование проводилось исключительно на добровольной основе. Однако стороны согласились, что «данный энтузиазм может сказаться негативно», с той поры сообщений об анкетировании более не поступало, передают «Вести».

Единороссы в свою очередь пообещали проинформировать свои региональные отделения о недопустимости «перегибов» при информировании граждан о предстоящих выборах. В партии напомнили, что на прошлой неделе секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак провел селекторное совещание с региональными отделениями, на котором заявил о недопустимости использования административного ресурса для мобилизации людей на выборах.