В горах Сочи на опасных участках для райдеров установили знаки с черепом

На горнолыжных курортах Красной Поляны установили запрещающие знаки для райдеров с изображением черепа

На черном фоне изображен череп в лыжной шапке, вместо костей перекрещены лыжи, палки и сноуборд. «Вернись, впереди опасность», — говорится в надписи.

«Объединившись с активной группой бывалых катальщиков Riders Family, курорт начал расстановку специальных знаков в местах, где только за райдерами остается решение, быть или не быть», — сообщили в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

Указатели разработаны на основе базы предупреждающих знаков мировых курортов и установлены там, где есть возможность уйти от возможной опасности.