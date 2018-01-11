В горах Сочи на опасных участках для райдеров установили знаки с черепом
На горнолыжных курортах Красной Поляны установили запрещающие знаки для райдеров с изображением черепа
На черном фоне изображен череп в лыжной шапке, вместо костей перекрещены лыжи, палки и сноуборд. «Вернись, впереди опасность», — говорится в надписи.
«Объединившись с активной группой бывалых катальщиков Riders Family, курорт начал расстановку специальных знаков в местах, где только за райдерами остается решение, быть или не быть», — сообщили в пресс-службе курорта «Роза Хутор».
Указатели разработаны на основе базы предупреждающих знаков мировых курортов и установлены там, где есть возможность уйти от возможной опасности.
Как сообщали Юга.ру, на горных курортах Сочи нарушителей правил поведения будут лишать ски-пасса.
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