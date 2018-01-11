В горах Сочи на опасных участках для райдеров установили знаки с черепом

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

На горнолыжных курортах Красной Поляны установили запрещающие знаки для райдеров с изображением черепа

Читайте также:

На черном фоне изображен череп в лыжной шапке, вместо костей перекрещены лыжи, палки и сноуборд. «Вернись, впереди опасность», — говорится в надписи.

«Объединившись с активной группой бывалых катальщиков Riders Family, курорт начал расстановку специальных знаков в местах, где только за райдерами остается решение, быть или не быть», — сообщили в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

Указатели разработаны на основе базы предупреждающих знаков мировых курортов и установлены там, где есть возможность уйти от возможной опасности.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, на горных курортах Сочи нарушителей правил поведения будут лишать ски-пасса.

Безопасность Горнолыжный спорт Красная Поляна Курорты и туризм Роза Хутор Сноубординг Сочи
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

Минфин планирует внести в Госдуму законопроект о криптовалютах в феврале
Сборная Испании будет базироваться в Краснодаре во время ЧМ-2018
Путин: США хотят видеть Навального в руководстве России
Главу отделения «Мемориала» в Чечне арестовали на два месяца. Он утверждает, что ему подбросили наркотики
В городах ЧМ-2018 откроют временные приюты для бродячих собак
РЖД выплатит 200 тыс. рублей семье подростка, погибшего на железной дороге в Майкопе

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале