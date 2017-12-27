На горных курортах Сочи нарушителей правил поведения будут лишать ски-пасса

В Сочи на горнолыжных трассах Красной Поляны заработал «Горный патруль»

Эта служба создана впервые. Основная задача патруля — контроль за соблюдением международных правил поведения на склоне FIS.

«Патруль постоянно контролирует все трассы и склоны. Пока обходимся простым предупреждением, но в дальнейшем мы планируем более серьезные меры — вплоть до прекращения оказания услуг и блокировки ски-пассов», — сказал начальник управления по операционным сервисам курорта «Горки Город» Геннадий Диденко.

Кроме того, среди задач патруля — блокировка работы черных инструкторов, добавили в пресс-службе курорта.