На горных курортах Сочи нарушителей правил поведения будут лишать ски-пасса

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
  • На горнолыжных трассах Красной Поляны заработал «Горный патруль» © Фото пресс-службы курорта «Горки Город»
  • На горнолыжных трассах Красной Поляны заработал «Горный патруль» © Фото пресс-службы курорта «Горки Город»

В Сочи на горнолыжных трассах Красной Поляны заработал «Горный патруль»

Эта служба создана впервые. Основная задача патруля — контроль за соблюдением международных правил поведения на склоне FIS.

«Патруль постоянно контролирует все трассы и склоны. Пока обходимся простым предупреждением, но в дальнейшем мы планируем более серьезные меры — вплоть до прекращения оказания услуг и блокировки ски-пассов», — сказал начальник управления по операционным сервисам курорта «Горки Город» Геннадий Диденко.

Кроме того, среди задач патруля — блокировка работы черных инструкторов, добавили в пресс-службе курорта.

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Как сообщали Юга.ру, горнолыжный сезон в Красной Поляне официально стартовал 2 декабря. По данным Ростуризма, Сочи стал самым популярным городом России на Новый год. На зимних каникулах на курортах Красной Поляны ожидается 360 тыс. туристов.

Безопасность Горнолыжный спорт Красная Поляна Курорты и туризм Сочи
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