На горных курортах Сочи нарушителей правил поведения будут лишать ски-пасса
В Сочи на горнолыжных трассах Красной Поляны заработал «Горный патруль»
Эта служба создана впервые. Основная задача патруля — контроль за соблюдением международных правил поведения на склоне FIS.
«Патруль постоянно контролирует все трассы и склоны. Пока обходимся простым предупреждением, но в дальнейшем мы планируем более серьезные меры — вплоть до прекращения оказания услуг и блокировки ски-пассов», — сказал начальник управления по операционным сервисам курорта «Горки Город» Геннадий Диденко.
Кроме того, среди задач патруля — блокировка работы черных инструкторов, добавили в пресс-службе курорта.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, горнолыжный сезон в Красной Поляне официально стартовал 2 декабря. По данным Ростуризма, Сочи стал самым популярным городом России на Новый год. На зимних каникулах на курортах Красной Поляны ожидается 360 тыс. туристов.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.