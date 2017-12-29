Самый точный гороскоп на 2018 год

Так как социология в современном ее состоянии дать сколько-нибудь точные прогнозы о будущем в России не может, редакции Юга.ру пришлось обратиться к источникам с непоколебимой репутацией и недюжинными аналитическими способностями — звездам небесным. Ведь не было такого, чтобы звезды ошибались в гороскопах.

Внештатный корреспондент Юга.ру последовал заветам Форера и Барнума, и вот что звезды поведали про наступающий год Желтой Земляной Собаки.

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Год Желтой Земляной Собаки не предвещает перемен, так как Собака их не любит. Поэтому Водолеям и Рыбам придется смириться с тем, что год пройдет под лозунгом «Никогда такого не было, и вот опять». Например, звезды говорят, что президентом России станет Владимир Путин, даже если Водолей или Рыба решат голосовать как-то иначе. Советуем этим знакам сконцентрироваться на новых знаниях или попробовать себя в новой профессии, то есть заняться собой. Это гораздо продуктивнее, чем чтение колонок политаналитиков и мысли о будущем страны. Овнам и Тельцам в 2018 году звезды советуют заводить новые знакомства, например, в автозаках или изоляторах после митингов примерно во второй половине марта. Если приложить достаточно усилий, то эти знакомства могут перейти в крепкую дружбу или романтические отношения. Так что в 2018 году не стоит закрывать свое сердце для новых чувств.

Близнецам и Ракам с зарплатой около 30 тыс. рублей в месяц стоит задуматься о повышении финансовой грамотности, так как планировать бюджет в наступающем году надо будет еще тщательнее из-за стабильных, а точнее стабильно растущих цен на продукты, тарифы ЖКХ и даже размеров взяток. При этом проценты по ипотеке вряд ли станут значительно ниже. Всем остальным знакам, даже с другим уровнем доходов, тоже не стоит расслабляться. Пути звезд неисповедимы — случиться в России может что угодно, и Улюкаев тому свидетель.

Львам в наступающем году не следует увлекаться атеизмом, так как сращение органов госвласти РФ и РПЦ продолжится, а срок за оскорбление чувств верующих может быть увеличен. С другой стороны, всем остальным знакам не стоит забывать о кейсе Соколовского, учитывая, что при благоволении звезд статья 148 УК РФ может привести к популярности и добавит веса в медиасреде. В любом случае, в 2018 году стоит принимать решения без оглядки на других.

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Девам стоит помнить о главном тренде 2017 года — феминизме. Звезды предсказывают, что и в 2018 году общество, а за ним и СМИ будут обсуждать насилие в семьях, равенство полов, сексуальные домогательства, мизогинию в рекламе и так далее. Поэтому Девам, как и всем остальным знакам вне зависимости от пола, стоит бороться с внутренней ксенофобией в любой ее форме, хотя по прогнозу звезд старая добрая ненависть ко всему вокруг будет в тренде еще долгое время. Скорпионов звезды предупреждают об опасности свободомыслия в интернете в 2018 году. Есть повод полагать, что штат сотрудников ФСБ и МВД, отслеживающих репосты в социальных сетях, будет увеличен, а значит, вероятность присесть за мемчик кратно вырастет. Вместо увлечения виртуальной жизнью звезды советуют Скорпионам почаще бывать в офлайне.

Весам звезды советуют внимательно следить за детьми и уделить воспитанию больше времени, так как в школах в 2018 году усилится контроль за неблагонадежными поклонниками Навального, а может быть и Собчак. Всем знакам стоит научить своих детей либо не палиться, либо полюбить «Единую Россию», что может пригодиться не только в 2018 году, но и в последующие шесть лет, вплоть до 2024 года.

Стрельцам и Козерогам также стоит задуматься об образовании своих детей. Чтобы не провалить оценки по важным предметам, таким как «уроки семейного счастья», стоит больше читать Жития святых вместе с детьми или же сразу отдать ребенка в казачью школу, благо в 2018 году, по мнению звезд, таких школ будет больше.