Каждому по Чебурашке! Покупатели «Пятёрочки» могут получить худи, настольные игры и другой мерч со сказочным героем

Новогодние праздники позади, но время подарков продолжается. Пока за окном зима, «Пятёрочка» запускает акцию «Подарок нужен каждому!». Теперь за обычные покупки можно получить мерч с любимым сказочным героем.

Зима — это время уюта и добрых историй. Создать такое настроение помогает и долгожданная премьера фильма «Чебурашка 2». Любимый герой вдохновил «Пятёрочку» на коллекцию подарков, которые дарят улыбку и теплые эмоции.

Какие подарки можно получить? Мерч с Чебурашкой для детей и взрослых: уютные худи, плюшевые рюкзаки, шопперы, бутылки для напитков, кастомизированные подвесы и шнурки для телефонов, мягкие игрушки, носки и настольные игры для уютных вечеров.

Как это сделать? Совершите покупку от 600 рублей в магазине или от 1200 рублей в «Пятёрочке Доставке».

Зарегистрируйте чек на сайте vitrina.5ka.ru.

Получите 5 монет за каждый чек. Дополнительные монеты начисляются за товары партнеров — по 1 монете за каждый такой продукт в чеке.

Обменивайте монеты на подарки из витрины: чем больше чеков, тем больше выбор.

«Мы хотели напомнить, что подарки — это не только про праздники и даты в календаре, а про внимание и заботу, которые важны в любой день. Новая акция — это способ сказать спасибо нашим покупателям и подарить им теплые эмоции вместе с привычными покупками», — рассказала руководитель управления маркетинга территории «Юг» торговой сети «Пятёрочка» Эльвира Бекташева.

Акция «Подарок нужен каждому!» действует с 13 января по 16 февраля 2026 года во всех магазинах «Пятёрочка» и в сервисе доставки по всей России, кроме Дальнего Востока. Подробные условия — на сайте vitrina.5ka.ru.