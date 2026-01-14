Каждому по Чебурашке! Покупатели «Пятёрочки» могут получить худи, настольные игры и другой мерч со сказочным героем

Реклама ООО "Агроторг" ИНН: 7825706086 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4ieyu
Вся Россия

Распечатать

  • © Фото drobotdean, ru.freepik.com
    © Фото drobotdean, ru.freepik.com

Новогодние праздники позади, но время подарков продолжается. Пока за окном зима, «Пятёрочка» запускает акцию «Подарок нужен каждому!». Теперь за обычные покупки можно получить мерч с любимым сказочным героем.

Зима — это время уюта и добрых историй. Создать такое настроение помогает и долгожданная премьера фильма «Чебурашка 2». Любимый герой вдохновил «Пятёрочку» на коллекцию подарков, которые дарят улыбку и теплые эмоции.

Какие подарки можно получить?

Мерч с Чебурашкой для детей и взрослых: уютные худи, плюшевые рюкзаки, шопперы, бутылки для напитков, кастомизированные подвесы и шнурки для телефонов, мягкие игрушки, носки и настольные игры для уютных вечеров.

Как это сделать?

  • Совершите покупку от 600 рублей в магазине или от 1200 рублей в «Пятёрочке Доставке».
  • Зарегистрируйте чек на сайте vitrina.5ka.ru.
  • Получите 5 монет за каждый чек. Дополнительные монеты начисляются за товары партнеров — по 1 монете за каждый такой продукт в чеке.
  • Обменивайте монеты на подарки из витрины: чем больше чеков, тем больше выбор.

«Детективы на кухне»:

«Мы хотели напомнить, что подарки — это не только про праздники и даты в календаре, а про внимание и заботу, которые важны в любой день. Новая акция — это способ сказать спасибо нашим покупателям и подарить им теплые эмоции вместе с привычными покупками», — рассказала руководитель управления маркетинга территории «Юг» торговой сети «Пятёрочка» Эльвира Бекташева.

Акция «Подарок нужен каждому!» действует с 13 января по 16 февраля 2026 года во всех магазинах «Пятёрочка» и в сервисе доставки по всей России, кроме Дальнего Востока. Подробные условия — на сайте vitrina.5ka.ru.

  • © Изображение предоставлено ТС «Пятёрочка»
    © Изображение предоставлено ТС «Пятёрочка»

Читайте также: «Город, который всегда накормит». В выпуск кулинарного шоу на СТС попали 11 заведений Краснодара.

«Пятёрочка» Акции Еда Продукты питания Торговля

Новости

В кинотеатрах Краснодара покажут фильм «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе
«Еще не успели очистить от мазута берег Черного моря». На Кубани планируют построить 19 яхт-марин к 2035 году
В Сочи спасли «волка», пролежавшего на заснеженных ж/д путях больше суток. Животным оказалась хаски
В двух микрорайонах Краснодара и трех поселках две недели будут отлавливать бездомных собак
«Начните с себя!» Депутат призвал краснодарцев убирать снег вместо фитнеса
В России зафиксировали рекордное за 15 лет число тяжких преступлений

Лента новостей

Каждому по Чебурашке!
Сегодня, 14:20 Реклама
Каждому по Чебурашке!
Покупатели «Пятёрочки» могут получить худи, настольные игры и другой мерч со сказочным героем
Жители потерпят?
Вчера, 17:45
Жители потерпят?
Почему власти Краснодара проигрывают битву со снегом
В Краснодаре запустили новый киноклуб: зрители смогут предлагать фильмы, а обсуждения будет вести главред Юга.ру
Вчера, 13:55
В Краснодаре запустили новый киноклуб: зрители смогут предлагать фильмы, а обсуждения будет вести главред Юга.ру

Реклама на сайте