Андрей Беженов — сооснователь и гендиректор Russian Robotics. За 11 лет компания не раз попадала в IT-топы по РФ и Краснодару, а в ее портфолио — сайты «Росбанку» и «Моим документам». Портал Юга.ру узнал у Беженова, чего не хватает цифровому бизнесу на Кубани и что надо срочно изменить на портале Юга.ру. Беседа с Андреем Беженовым входит в серию интервью с молодыми предпринимателями Краснодарского края, которые стали амбассадорами проекта «Мой бизнес». Сейчас Russian Robotics — лидер региона в IT-области с большим штатом специалистов и сотнями успешных проектов. А как было в самом начале? — Самым началом можно считать договоренность нескольких студентов КубГАУ, живших в общежитии, в 2008 году основать организацию Russian Robotics. А первый договор на разработку сайта подписали на скамейке в дендрарии. После был первый офис в цоколе 40 кв. метров, несколько столов, стульев и компьютеров. И невероятное желание стать крупным и успешным бизнесом. Благодаря чему удалось вывести компанию в топы многих рейтингов разработчиков по РФ? — Наша команда всегда была и остается нашим серьезным конкурентным преимуществом. Благодаря ей мы можем говорить о многолетнем опыте, массе успешно реализованных проектов и высоких компетенциях.

На чем сосредоточена Russian Robotics? — Основные направления: коммерческий блок — информационные ресурсы и решения для бизнеса, performance-маркетинг;

госсектор — информационные системы, решения и программное обеспечение для государственных и муниципальных нужд;

финтех — решения для финансовых структур и организаций. Ваши клиенты — кто они и откуда? — Сегодня это представители бизнеса, органов госуправления и финансовых организаций. Если говорить о географии — это более шести субъектов РФ.

Южный климат, как ни странно, положительно влияет на развитие IT-отрасли Андрей Беженов

Вы делали сайты губернатору и Заксобранию Краснодарского края. Власть — это особенный заказчик? — Все заказчики особенны по своему, и в работе с каждым есть разные нюансы. Принципы и процессы работы с органами государственной власти остаются прежними: ты решаешь поставленную задачу и качественно выполняешь работу, в итоге организация получает должное признание и репутацию. Планируете ли выходить на международный рынок? — Наша работа в большинстве своем сосредоточена на внутреннем рынке, на разработке отечественного ПО, но вектор на развитие международных отношений в компании есть. Мы проводили международные конференции по компьютерной безопасности. В условиях пандемии было трудно выстраивать коммуникации с соседними городами, не говоря уже о странах. Но все это дает нам определенный опыт и идеи для дальнейшего развития.

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Сколько времени и человек в среднем занимает разработка одного приложения? — Во многом зависит от нужного функционала и задач, которые должно решать приложение. В среднем, это три-четыре человека и три месяца работы.

Оцените уровень развития IT-сферы на Кубани? Чего, на ваш взгляд, не хватает, чтобы выйти в лидеры отрасли, и нужно ли это вообще региону? — Конечно, нужно. Да, мы аграрный регион и находимся в авангарде этой отрасли. И это происходит не только из-за климата, но еще и благодаря кропотливой работе над развитием сельского хозяйства. Климат, как ни странно, положительно влияет и на развитие IT-отрасли: мы видим миграцию населения на юг, и среди приезжих немало айтишников. Для них нужно создавать условия: IT-парк, IT-кластеры. Краевые власти активно работают в этом направлении и привлекают участников нашей отрасли. Например, представители нашей организации участвовали в обсуждении законопроекта по поддержке сферы. Работы впереди очень много. Недавно рынок рекламы в мобильном интернете превзошел ТВ, которое лидировало десятилетиями. Как вы объясняете это? — Я считаю это следствием прогрессивного развития интернета и цифровизации общества в целом. Сегодня есть множество способов и инструментов персонализировать контент. ТВ уже давно не приоритетный источник получения информации, а лишь один из ряда. Скоро ли все медиа станут сегментами (приложениями, сайтами, девайсами для) интернета? — Это уже произошло. Может, не на 100%, но процесс идет. Смарт-ТВ, приложения телеканалов — это все свидетельства трансформации. Сегодня трудно представить медиа без представления в сети. В итоге так: ты или в интернете, или вышел из игры. И это не только о медиа, но и о бизнесе в целом.

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Бесплатные интернет-сервисы иллюстрируют модель пропаганды: если для пользователя услуга бесплатна, то ее оплатил кто-то другой. В случае приложений платят не только рекламодатели, но и сами потребители — их действия накапливаются в большие данные, которыми потом торгуют владельцы приложений. Эта ситуация — единственно возможная для рынка IT? — Должно быть больше прозрачности для пользователей. Регистрируясь в каком-либо приложении, мало кто задумывается, что дальше происходит с его данными. Люди должны получить гарантированную возможность сохранности личных данных. А если они готовы ими делиться, то должна присутствовать мотивация, будь то деньги или другие вознаграждения. Что вы могли бы посоветовать молодому айтишнику? — Прежде всего поздравлю с правильно сделанным выбором. Сегодня специалисты нашей отрасли, как и сама индустрия, одни из самых востребованных и высокооплачиваемых. И динамика будет только положительная. Есть идея — реализовывай, собирай единомышленников. Не можешь реализовать — иди в акселератор. И умей себя презентовать.