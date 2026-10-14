«Роза Хутор» выходит на китайский рынок. Один из крупнейших горнолыжных клубов КНР открыл продажу туров на российский курорт

Китайский горнолыжный клуб Spaders начал продавать туры на «Роза Хутор»

Шанхайский клуб Spaders, в котором состоит больше 100 тысяч человек, открыл продажу пакетных туров на «Роза Хутор» на зиму 2026/2027. Договориться с крупнейшим спортивным сообществом Китая удалось во время рабочих встреч делегации курорта на международных выставках в КНР. Поездка началась с Golden Snowflake — отраслевого события горнолыжной индустрии, которое принимал Чунли в провинции Хэбэй. Это место в Северном Китае хорошо знают в мире зимнего спорта: здесь проходили соревнования Олимпиады 2022 года. На Golden Snowflake собираются китайские курорты, производители оборудования, бренды экипировки, клубы и ассоциации инструкторов. «Мы договорились о сотрудничестве со Spaders — крупным спортивным сообществом и аутдор-клубом Шанхая, объединяющим около 100 тысяч участников и развивающим горнолыжный спорт и сноубординг на юге Китая. Клуб уже начал продавать пакетные туры на «Роза Хутор» на зимний сезон 2026/2027. Кроме того, заключили первый контракт с китайским туристическим агентством на предстоящий сезон». — рассказал заместитель генерального директора курорта по международным отношениям и туризму Василий Афанасьев.

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14 октября делегация «Роза Хутор» провела переговоры на выставке China Outbound & Inbound Travel Market (COITM 2026) в Пекине. Она нацелена на то, чтобы свести зарубежных поставщиков туруслуг с китайскими операторами. Россию на ней представили на общем стенде под брендом Discover Russia, а отбором экспонентов занимался Центр стратегических разработок. С 2024 года ЦСР вместе с Минэкономразвития продвигает страну под этим брендом, организует участие регионов и компаний в крупных международных выставках и проводит B2B-переговоры. Параллельно «Роза Хутор» показали на стенде Евразийского альянса горных курортов, куда входят Россия, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. Альянс занимается развитием сотрудничества между горными курортами Евразии. Один из примеров — программа «Сезон без границ». В сезоне 2026/2027 владельцы сезонных ски-пассов курортов-участников смогут бесплатно кататься до пяти дней на каждом из остальных курортов альянса. В программе задействованы «Роза Хутор», казахстанские «Шымбулак» и «Ой-Карагай», узбекский «Амирсой» и азербайджанский «Шахдаг». 15 октября в Пекине стартует World Winter Sports Expo (WWSE 2026). Эта международная выставка собирает горнолыжные курорты, зимние турнаправления, производителей оборудования и разработчиков спортивных и цифровых технологий. Участие в ней продолжит продвижение «Роза Хутор» среди профессионалов Китая. «Для привлечения туристов из Китая принципиально важен постоянный диалог с крупными туроператорами этой страны: он позволяет лучше понимать запросы гостей из КНР, формировать для них востребованные туристические предложения и выстраивать долгосрочное сотрудничество», — прокомментировал заместитель генерального директора курорта по международным отношениям и туризму Василий Афанасьев. Отдельно курорт развивает сервис для гостей из КНР. Уже работает телеграм-канал на китайском языке, в ресторанах появились переводы меню, идёт адаптация отельного сервиса. В ключевых точках курорта внедрили систему перевода, чтобы гости могли общаться с сотрудниками без языкового барьера. Следующий шаг — выход в китайские цифровые каналы WeChat, Douyin, TikTok и Little Red Book. Кроме того, «Роза Хутор» планирует сотрудничать с китайскими горнолыжными клубами — обмениваться опытом и готовить инструкторов.