В Краснодаре 14 мая почти 70 улиц останутся без света

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, где в Краснодаре 14 мая отключат электричество.



С 9:00 до 12:00 света не будет по адресу:

Бородинская, 156/25.

С 9:00 до 14:00:

Гидростроителей, 36.

А с 13:00 до 17:00: