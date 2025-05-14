В Краснодаре 14 мая почти 70 улиц останутся без света

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре планово отключат электроэнергию. Делимся списком адресов

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, где в Краснодаре 14 мая отключат электричество.

С 9:00 до 12:00 света не будет по адресу:

  • Бородинская, 156/25.

С 9:00 до 14:00:

  • Гидростроителей, 36.

А с 13:00 до 17:00:

  • 30-й Иркутской дивизии, 7, 9/1, 11/1, 11/2, 13.

В Краснодаре ежегодные отключения горячей воды будут короче:

С 9:00 до 17:00 электричество отключат на улицах:

  • Анапская, 13;
  • Атамана Котляревского, 212;
  • Бабушкина, 39-49;
  • Базарная, 46-60, 47-55;
  • Бейсугская, 24-32;
  • Братьев Черников, 18-34, 38-50, 21-55, 42;
  • Брюховецкая, 2-32, 1-31;
  • Бургасская, 70, 52, 54, 54/4, 56, 76-84;
  • Восточная, 567-571;
  • Волгоградская, 93-113;
  • 4-й Волгоградский проезд, 32-56, 33-55;
  • Гимназическая, 61;
  • Гоголя, 41, 43, 45, 46, 56/1, 57, 58;
  • Грибоедова, 1-15, 19-59, 4, 4/1, 136;
  • Грушовая, 45-60, 79-94;
  • Екатериновская, 33, 40-62;
  • Ирклиевская, 2-28, 1-29;
  • Каляева, 215-227;
  • проезд Каляева, 58-70, 59-67;
  • Канеловская, 2-14, 2-4, 1-15;
  • Ким, 114;
  • Коммунаров, 266, 268, 266/б;
  • Комсомольская, 36, 40, 42;
  • Короткая, 1;
  • Красных партизан, 16, 32-46;
  • Кущевская, 2-14, 1-13;
  • Ленинградская, 95-119, 94-124;
  • 4-й Ленинградский проезд, 33-53, 34-54
  • Лесная, 1;
  • Московская, 65;
  • Муромская, 4-6;
  • Нестерова, 106-134;
  • Николаева атаман, 57;
  • Новая, 2;
  • Ново-донецкая, 20-26;
  • 1-я  Первомайская, 37;
  • Переяславская, 29-79, 22-72;
  • Пластуновская, 1-13, 2-12;
  • Просторная, 19, 28, 11, 13, 16;
  • Рашпилевская, 17.21, 23, 44-54, 55, 57/1, 59, 61, 75;
  • Российская, 64;
  • Россинского Кирилла, 42-48, 52-64;
  • Сафонова, 2-48, 35-47, 1-29;
  • 1-й проезд Сафонова, 2-14, 1-23, 20-24, 25, 29-47;
  • 4-й проезд Сафонова, 2-48, 1-15;
  • Становая, 45-51;
  • Старокубанская, 79-91;
  • Стасова, 128, 134-138, 121, 121/3;
  • 1-й проезд Стасова, 62:
  • 2-й проезд Стасова, 64;
  • Ушакова, 15;
  • Цветочная, 161;
  • Центральная, 222;
  • Шевченко, 55-77, 52-80;
  • Щербиновская, 2-12, 1-13;
  • Яблоневая, 36-44, 1-10;
  • Ярославского, 4-71, 50-72, 79-109, 94-120, 111/1;
  • 40-летия Победы, 29/1.

Напомним, что в Краснодаре график плановых отключений электроэнергии продлили до 30 мая.

Как писали Юга.ру, у жителей Анапы две недели не будет горячей воды.

Город ЖКХ Краснодар Энергетика

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