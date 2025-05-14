В Краснодаре 14 мая почти 70 улиц останутся без света
В Краснодаре планово отключат электроэнергию. Делимся списком адресов
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, где в Краснодаре 14 мая отключат электричество.
С 9:00 до 12:00 света не будет по адресу:
- Бородинская, 156/25.
С 9:00 до 14:00:
- Гидростроителей, 36.
А с 13:00 до 17:00:
- 30-й Иркутской дивизии, 7, 9/1, 11/1, 11/2, 13.
В Краснодаре ежегодные отключения горячей воды будут короче:
С 9:00 до 17:00 электричество отключат на улицах:
- Анапская, 13;
- Атамана Котляревского, 212;
- Бабушкина, 39-49;
- Базарная, 46-60, 47-55;
- Бейсугская, 24-32;
- Братьев Черников, 18-34, 38-50, 21-55, 42;
- Брюховецкая, 2-32, 1-31;
- Бургасская, 70, 52, 54, 54/4, 56, 76-84;
- Восточная, 567-571;
- Волгоградская, 93-113;
- 4-й Волгоградский проезд, 32-56, 33-55;
- Гимназическая, 61;
- Гоголя, 41, 43, 45, 46, 56/1, 57, 58;
- Грибоедова, 1-15, 19-59, 4, 4/1, 136;
- Грушовая, 45-60, 79-94;
- Екатериновская, 33, 40-62;
- Ирклиевская, 2-28, 1-29;
- Каляева, 215-227;
- проезд Каляева, 58-70, 59-67;
- Канеловская, 2-14, 2-4, 1-15;
- Ким, 114;
- Коммунаров, 266, 268, 266/б;
- Комсомольская, 36, 40, 42;
- Короткая, 1;
- Красных партизан, 16, 32-46;
- Кущевская, 2-14, 1-13;
- Ленинградская, 95-119, 94-124;
- 4-й Ленинградский проезд, 33-53, 34-54
- Лесная, 1;
- Московская, 65;
- Муромская, 4-6;
- Нестерова, 106-134;
- Николаева атаман, 57;
- Новая, 2;
- Ново-донецкая, 20-26;
- 1-я Первомайская, 37;
- Переяславская, 29-79, 22-72;
- Пластуновская, 1-13, 2-12;
- Просторная, 19, 28, 11, 13, 16;
- Рашпилевская, 17.21, 23, 44-54, 55, 57/1, 59, 61, 75;
- Российская, 64;
- Россинского Кирилла, 42-48, 52-64;
- Сафонова, 2-48, 35-47, 1-29;
- 1-й проезд Сафонова, 2-14, 1-23, 20-24, 25, 29-47;
- 4-й проезд Сафонова, 2-48, 1-15;
- Становая, 45-51;
- Старокубанская, 79-91;
- Стасова, 128, 134-138, 121, 121/3;
- 1-й проезд Стасова, 62:
- 2-й проезд Стасова, 64;
- Ушакова, 15;
- Цветочная, 161;
- Центральная, 222;
- Шевченко, 55-77, 52-80;
- Щербиновская, 2-12, 1-13;
- Яблоневая, 36-44, 1-10;
- Ярославского, 4-71, 50-72, 79-109, 94-120, 111/1;
- 40-летия Победы, 29/1.
Напомним, что в Краснодаре график плановых отключений электроэнергии продлили до 30 мая.
Как писали Юга.ру, у жителей Анапы две недели не будет горячей воды.
Вчера, 16:30«Если вложить много денег в школу, то ее выпускники будут требовать от власти исполнения обещаний»
Александр Сафронов о проблемах современной школы и вариантах их решения