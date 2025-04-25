Фиолетовые джунгли: показываем 3 места с цветущей глицинией в Краснодаре
В Краснодаре расцвела глициния: 3 классных места для фото, где фиолетовые «щупальца» уже захватили здания
В 20-х числах апреля в Краснодаре расцвела глициния. Ее лианы расползаются по заборам, крышам и балконам с таким энтузиазмом, что скоро начнут звонить в домофон. Мы нашли три локации, где глициния цветет особенно буйно — так, что мимо пройти невозможно.
1. Улица Садовая, 453
На пересечении с улиц Садовой и Володи Головатого глициния уже официально стала «частью корабля»: ее лианы оплели ставни, крышу, «задушили» соседнее дерево и впечатались в полуразрушенную стену пристройки.
Аромат вокруг такой, будто в воздухе растаял десерт. По интенсивности он напоминает мед, сирень и жасмин. Однако, предупреждают в Кавказском заповеднике, «лиана смертельно ядовита как для животных, так и для людей».
Весенний гид по Краснодару:
2. Парк «Краснодар»
Здесь глициния более мирная, но не менее живописная. Фиолетовые гроздья на стене энергоцентра контрастируют с индустриальной черно-стальной стеной. А белые — со стороны спортпарка — романтично оплетают перголы и создают тень.
3. Отель «Уют» на Воровского, 118
Глициния так жадно оплела стены здания, что фиолетовые лианы видно за квартал. Красиво и драматично даже на нехудожественных панорамах «Яндекс Карт»:
Ранее Юга.ру писали, что глициния распустилась и в Сочи. Увидеть растение можно как на многих улицах курорта, так и в заповедных зонах.