Фиолетовые джунгли: показываем 3 места с цветущей глицинией в Краснодаре

В Краснодаре расцвела глициния: 3 классных места для фото, где фиолетовые «щупальца» уже захватили здания

В 20-х числах апреля в Краснодаре расцвела глициния. Ее лианы расползаются по заборам, крышам и балконам с таким энтузиазмом, что скоро начнут звонить в домофон. Мы нашли три локации, где глициния цветет особенно буйно — так, что мимо пройти невозможно.

1. Улица Садовая, 453

На пересечении с улиц Садовой и Володи Головатого глициния уже официально стала «частью корабля»: ее лианы оплели ставни, крышу, «задушили» соседнее дерево и впечатались в полуразрушенную стену пристройки.

Аромат вокруг такой, будто в воздухе растаял десерт. По интенсивности он напоминает мед, сирень и жасмин. Однако, предупреждают в Кавказском заповеднике, «лиана смертельно ядовита как для животных, так и для людей».