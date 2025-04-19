Конкурс дамских шляп, выставка, выступления казаков. Краснодарцев приглашают на открытие нового скакового сезона

Помимо спортивной части гостей ждет концертная программа с выступлениями артистов и танцевальных групп. Также состоится традиционный фестиваль женских шляп, победители получат призы от спонсоров.

Краснодарский ипподром анонсировал на 26 апреля открытие скакового сезона. Лучшие скакуны и жокеи региона продемонстрируют свое мастерство.

Организаторы подготовили развлекательную программу для детей — мастер-классы, игры и катания на лошадях. Откроются хендмейд-выставка и торговые точки под открытым небом, где можно будет приобрести товары от местных производителей, сувениры, еду и напитки.

Запланированы выступления казаков. Они покажут фланкировку, рубку лозы и котильон.

Также на ипподроме будет открыт тотализатор — пункт приема ставок.

Праздник пройдет 26 апреля в 10:00. Билеты стоят 900 рублей. Краснодарский ипподром находится по улице Береговой, 11.