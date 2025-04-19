Конкурс дамских шляп, выставка, выступления казаков. Краснодарцев приглашают на открытие нового скакового сезона

Краснодарский край

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  • © Фото Алины Десятниченко, Юга.ру
    © Фото Алины Десятниченко, Юга.ру

26 апреля на Краснодарском ипподроме состоится открытие нового скакового сезона. Узнали программу

Краснодарский ипподром анонсировал на 26 апреля открытие скакового сезона. Лучшие скакуны и жокеи региона продемонстрируют свое мастерство.

Помимо спортивной части гостей ждет концертная программа с выступлениями артистов и танцевальных групп. Также состоится традиционный фестиваль женских шляп, победители получат призы от спонсоров.

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Организаторы подготовили развлекательную программу для детей — мастер-классы, игры и катания на лошадях. Откроются хендмейд-выставка и торговые точки под открытым небом, где можно будет приобрести товары от местных производителей, сувениры, еду и напитки.

Запланированы выступления казаков. Они покажут фланкировку, рубку лозы и котильон.

Также на ипподроме будет открыт тотализатор — пункт приема ставок.

Праздник пройдет 26 апреля в 10:00. Билеты стоят 900 рублей. Краснодарский ипподром находится по улице Береговой, 11.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на Затоне открылась площадка для тренировок «Делай разницу».

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Конкурс дамских шляп, выставка, выступления казаков. Краснодарцев приглашают на открытие нового скакового сезона
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