Конкурс дамских шляп, выставка, выступления казаков. Краснодарцев приглашают на открытие нового скакового сезона
26 апреля на Краснодарском ипподроме состоится открытие нового скакового сезона. Узнали программу
Краснодарский ипподром анонсировал на 26 апреля открытие скакового сезона. Лучшие скакуны и жокеи региона продемонстрируют свое мастерство.
Помимо спортивной части гостей ждет концертная программа с выступлениями артистов и танцевальных групп. Также состоится традиционный фестиваль женских шляп, победители получат призы от спонсоров.
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Организаторы подготовили развлекательную программу для детей — мастер-классы, игры и катания на лошадях. Откроются хендмейд-выставка и торговые точки под открытым небом, где можно будет приобрести товары от местных производителей, сувениры, еду и напитки.
Запланированы выступления казаков. Они покажут фланкировку, рубку лозы и котильон.
Также на ипподроме будет открыт тотализатор — пункт приема ставок.
Праздник пройдет 26 апреля в 10:00. Билеты стоят 900 рублей. Краснодарский ипподром находится по улице Береговой, 11.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре на Затоне открылась площадка для тренировок «Делай разницу».