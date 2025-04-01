В Анапе пройдут соревнования по триатлону и благотворительный заплыв в поддержку волонтеров, очищающих море от мазута

Краснодарский край

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  • © фото Марии Карагёзовой
    © фото Марии Карагёзовой

Соревнования по триатлону Ironstar и заплыв «За чистое море Анапы» пройдут на курорте 17 и 18 мая

Мэрия Анапы анонсировала на 17-18 мая международные соревнования по триатлону Ironstar. Спортивный фестиваль проводится с 2022 года. Событие соберет как профессиональных российских атлетов, так и любителей спорта и здорового образа жизни.

По словам мэрии курорта, заявки подали около 700 участников из 43 регионов и 109 городов. Спортсменов ждут состязания по триатлону на разных дистанциях, а также женские, детские и мужские забеги.

Кроме того, состоится благотворительный заплыв «За чистое море Анапы». Средства от взносов участников собираются направить на создание памятника волонтерам, которые помогают в ликвидации последствий ЧС после разлива мазута в Черное море.

«Может лучше денежные выплаты сделать?»:

Спортивное событие пройдет в центре города. Организаторы составили маршруты таким образом, чтобы состязания смогли увидеть как можно больше людей.

Как писали Юга.ру, курортный сезона в Анапе откроет винная ярмарка.

Анапа Благотворительность Волонтеры Марафон Разлив нефти Спорт Триатлон Черное море

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