В Анапе пройдут соревнования по триатлону и благотворительный заплыв в поддержку волонтеров, очищающих море от мазута

Соревнования по триатлону Ironstar и заплыв «За чистое море Анапы» пройдут на курорте 17 и 18 мая

Мэрия Анапы анонсировала на 17-18 мая международные соревнования по триатлону Ironstar. Спортивный фестиваль проводится с 2022 года. Событие соберет как профессиональных российских атлетов, так и любителей спорта и здорового образа жизни.

По словам мэрии курорта, заявки подали около 700 участников из 43 регионов и 109 городов. Спортсменов ждут состязания по триатлону на разных дистанциях, а также женские, детские и мужские забеги.

Кроме того, состоится благотворительный заплыв «За чистое море Анапы». Средства от взносов участников собираются направить на создание памятника волонтерам, которые помогают в ликвидации последствий ЧС после разлива мазута в Черное море.