В Краснодаре на еще не открывшейся событийной площадке провалилась плитка. Когда достроят объект?

22 марта мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что посетил строящуюся событийную площадку на улице Обрывной. Он рассказал, что объект готов, рабочие вносят «последние штрихи» — поднимают просевшую после зимы плитку.



Глава города также добавил, что на территории в 56 тыс. квадратных метров расположена детская площадка, мобильная сцена, перголы, административное здание.



По словам мэра, рядом идет реконструкция BMX-трассы. Первые соревнования на спортплощадке проведут в День защиты детей, 1 июня.

«Пространство нашей событийной площадки будет переходить в прогулочную набережную. В этот тихий уголок реки Кубани прилетает много птиц, в том числе уток. Поэтому берег не будет кардинально меняться. Застройщик сохранит растения и соединит будущий детский сад с событийной площадкой тихой тропой. Перед входом на площадку также есть зона променада», — добавил Наумов.