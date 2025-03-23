В Краснодаре на еще не открывшейся событийной площадке провалилась плитка. Когда достроят объект?
Мэр Краснодара рассказал, что на новой событийной площадке на Обрывной просела плитка
22 марта мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что посетил строящуюся событийную площадку на улице Обрывной. Он рассказал, что объект готов, рабочие вносят «последние штрихи» — поднимают просевшую после зимы плитку.
Глава города также добавил, что на территории в 56 тыс. квадратных метров расположена детская площадка, мобильная сцена, перголы, административное здание.
По словам мэра, рядом идет реконструкция BMX-трассы. Первые соревнования на спортплощадке проведут в День защиты детей, 1 июня.
«Пространство нашей событийной площадки будет переходить в прогулочную набережную. В этот тихий уголок реки Кубани прилетает много птиц, в том числе уток. Поэтому берег не будет кардинально меняться. Застройщик сохранит растения и соединит будущий детский сад с событийной площадкой тихой тропой. Перед входом на площадку также есть зона променада», — добавил Наумов.
Пальмы, киноконцертный зал и парковка на 300 мест:
Напомним, что власти Краснодара обещали достроить событийную площадку к концу 2024 года, однако не уложились в сроки. На территории планируют проводить фестивали, концерты, спортивные соревнования, выставки, кинопоказы и лекции.
По информации 93.RU, площадку откроют в первом полугодии 2025 года, а первое мероприятие планируют провести в мае.
Как писали Юга.ру, власти Краснодара снова пообещали новую спортплощадку на месте бывшего недостроя в Юбилейном микрорайоне.