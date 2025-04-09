Мэрия Сочи создаст кладбище на участке для крематория, который ФАС запретила строить за счет инвестора

Краснодарский край

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  • © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
    © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

В сочинском селе Илларионовка вместо крематория создадут кладбище

9 апреля «РБК Краснодар» сообщил, что власти Сочи выделили участок площадью 10 га в районе села Илларионовка Адлерского района для строительства нового кладбища. В управлении по организации похоронного дела курорта заявили, что речь идет о территории, которую ранее рассматривали под возведение крематория.

В марте мэрия Сочи сообщила, что антимонопольная служба запретила строительство крематория в Сочи за счет инвестора. ФАС заявила, что объекты похоронного назначения не входят в перечень закона «О концессионных соглашениях». Тогда замглавы курорта Петр Северов добавил, что бюджетное финансирование строительства объекта не предусмотрено, хотя создание крематория учитывалось в генплане.

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При этом инвестором крематория в Новороссийске выступала частная компания ООО «Ритуал-Центр».

Крематорий в Краснодаре построит компания ООО «Мемориал-Юг» по соглашению о государственно-частном партнерстве.

Как писали Юга.ру, власти Краснодара потратят почти полмиллиарда рублей на расширение кладбища в Копанском.

Инвестиции кладбище Сочи Строительство ФАС

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