Мэрия Сочи создаст кладбище на участке для крематория, который ФАС запретила строить за счет инвестора

9 апреля «РБК Краснодар» сообщил, что власти Сочи выделили участок площадью 10 га в районе села Илларионовка Адлерского района для строительства нового кладбища. В управлении по организации похоронного дела курорта заявили, что речь идет о территории, которую ранее рассматривали под возведение крематория.

В марте мэрия Сочи сообщила, что антимонопольная служба запретила строительство крематория в Сочи за счет инвестора. ФАС заявила, что объекты похоронного назначения не входят в перечень закона «О концессионных соглашениях». Тогда замглавы курорта Петр Северов добавил, что бюджетное финансирование строительства объекта не предусмотрено, хотя создание крематория учитывалось в генплане.