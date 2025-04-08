Власти Краснодара потратят почти полмиллиарда рублей на расширение кладбища в Копанском

Краснодарский край

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  • © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
    © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

На строительство второй очереди кладбища в хуторе Копанском планируют выделить 494,2 млн рублей

8 апреля «РБК Краснодар» сообщил подробности создания нового кладбища под Краснодаром. На работы по строительству второй очереди погоста в районе хутора Копанской администрация кубанской столицы выделит 494,2 млн рублей.

Проект уже получил одобрение государственной экспертизы. Подрядчика начнут искать во втором квартале 2025 года, в реализовать проект планируют в течение двух лет.

В Краснодарском крае хотят снести крематорий:

Напомним, строительство нового городского кладбища в районе хутора Копанской будет состоять из восьми этапов. В рамках первого в 2018 году там проложили асфальтированную дорогу, провели воду и электричество.

Новое кладбище огородят от жилой застройки буферными зонами. Городские власти выделили 300 га земли в бессрочное пользование. Согласно проекту, на территории кладбища будет крематорий. Помимо самого здания, для посетителей создадут водоем, у которого можно будет развеять прах, стену скорби и колумбарий (хранилище для урн).

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на Всесвятском кладбище снова вырубят деревья.

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