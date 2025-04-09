В Краснодаре на Радоницу запустят дополнительные автобусы и трамваи. Какие маршруты?

В Краснодаре с 27 по 29 апреля будет курсировать дополнительный общественный транспорт

8 апреля пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что на Радоницу в краевой столице введут дополнительные маршруты общественного транспорта и увеличат количество на существующих. С 27 по 29 апреля к территориям кладбищ будут ездить 17 автобусов и 41 трамвай. В городе запустят временные автобусные маршруты: № 2К «улица Гассия — Славянское кладбище»;

№ 10К «Комсомольский микрорайон — Славянское кладбище»;

№ 67К «улица3-я Целиноградская — Славянское кладбище»;

№ 140К «хутор Новый — новое городское кладбище хутора Копанской».

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Дополнительные трамваи поедут к Славянскому кладбищу по маршрутам: № 4К «Комсомольский микрорайон — улица Индустриальная»;

№ 5К «улица Метальникова — улица Бершанской»;

№ 8К «Хладокомбинат — улица Метальникова»;

№ 21К «улица Метальникова — Юбилейный микрорайон»;

№ 6К «Юбилейный микрорайон — улица Димитрова». Кроме того, увеличится количество трамвайных вагонов на маршрутах № 3 «Западное трамвайное депо — улица Декабристов» и № 7 «Западное трамвайное депо — улица Димитрова». Напомним, день поминовения усопших — Радоница — выпадает на 29 апреля.