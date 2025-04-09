В Краснодаре на Радоницу запустят дополнительные автобусы и трамваи. Какие маршруты?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре с 27 по 29 апреля будет курсировать дополнительный общественный транспорт

8 апреля пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что на Радоницу в краевой столице введут дополнительные маршруты общественного транспорта и увеличат количество на существующих. С 27 по 29 апреля к территориям кладбищ будут ездить 17 автобусов и 41 трамвай.

В городе запустят временные автобусные маршруты:

  • № 2К «улица Гассия — Славянское кладбище»;
  • № 10К «Комсомольский микрорайон — Славянское кладбище»;
  • № 67К «улица3-я Целиноградская — Славянское кладбище»;
  • № 140К «хутор Новый — новое городское кладбище хутора Копанской».

Радоница в Краснодарском крае:

Дополнительные трамваи поедут к Славянскому кладбищу по маршрутам:

  • № 4К «Комсомольский микрорайон — улица Индустриальная»;
  • № 5К «улица Метальникова — улица Бершанской»;
  • № 8К «Хладокомбинат — улица Метальникова»;
  • № 21К «улица Метальникова — Юбилейный микрорайон»;
  • № 6К «Юбилейный микрорайон — улица Димитрова».

Кроме того, увеличится количество трамвайных вагонов на маршрутах № 3 «Западное трамвайное депо — улица Декабристов» и № 7 «Западное трамвайное депо — улица Димитрова».

Напомним, день поминовения усопших — Радоница — выпадает на 29 апреля.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае в Пасху общественный транспорт будет работать всю ночь.

Город кладбище Краснодар Общественный транспорт Праздники Трамвай Транспорт

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