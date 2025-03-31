В Краснодаре пройдет пикет в защиту бездомных животных. Активисты выступают против закона об эвтаназии

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Краснодара согласовали пикет против жестокого обращения с бездомными животными

Предыстория: 14 марта ЗСК поддержало поправки в закон «Об ответственном обращении с животными». Согласно законопроекту, приютам разрешат усыплять бездомных животных, если для них не нашелся хозяин в течение определенного срока.

Сейчас в Краснодарском крае действует система ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск неагрессивных животных на прежние места обитания.

13 марта комитет Совфеда не поддержал проект. Его глава Андрей Клишас назвал инициативу «желанием отдельных лиц устроить в масштабах страны живодерню».

19 марта в Госдуме должно было пройти первое чтение законопроекта, но его отложили на неопределенный срок.

Телеграм-канал «Альянс защитников животных» сообщил, что 5 апреля в Краснодаре состоится массовый пикет в защиту бездомных животных. Акцию согласовала городская администрация.

Пикет пройдет с 14:00 до 16:00 по адресу: 1-е отделение учхоза Кубань, сквер «Кленовый».

Отстрел, эвтаназия или еще один приют:

Зоозащитники, волонтеры и местные жители выступят против предлагаемых изменений в федеральное законодательство об обращении с животными. Они считают негуманными методы, предполагающие массовый отлов и эвтаназию бродячих животных.

Напомним, что 19 марта в Краснодаре прошел сбор подписей против нового закона. В благотворительном фонде «Аделия» рассказали, что коллективное обращение к президенту РФ подписали 2800 человек.

Как писали Юга.ру, власти Краснодара ищут ловцов животных для нового приюта. Его планируют открыть в мае этого года.

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В Краснодаре пройдет пикет в защиту бездомных животных. Активисты выступают против закона об эвтаназии
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