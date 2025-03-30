В Краснодарском крае ожидается град и шквал
Краевое МЧС предупредило об ухудшении погоды, начиная со второй половины дня 30 марта
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю опубликовало штормовое предупреждение, согласно которому на всей территории региона (кроме Сочи) в второй половине дня 30 марта и весь день 31 марта ожидается сильный дождь с градом и порывистый ветер скоростью до 20 м/с.
В качестве мер безопасности ведомство рекомендует:
• внимательно наблюдать за окружающей обстановкой;
• использовать непромокаемую одежду и обувь;
• закрепить слабоукрепленные конструкции на своих подворьях;
• от сильного ветра укрываться в подземных переходах или подъездах зданий. Но ни в коем случае ‒ не около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. А находиться вблизи линий электропередач при сильном ветре смертельно опасно.
В Сочи и Сириусе, где за штормовые предупреждения отвечает отдельная служба, 30 марта тоже ожидается непогода: усиление юго-восточного ветра с переходом на юго-западный с порывами до 17 м/с, в предгорной и горной зоне ‒ грозы, на отметках выше 1000 м ‒ слабая лавинная опасность.
Ранее на этой неделе из-за горящего мусорного полигона почернела река в Новороссийске, зато нефтебазу под Кропоткином спустя неделю все же удалось потушить.