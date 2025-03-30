В Краснодарском крае ожидается град и шквал

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю опубликовало штормовое предупреждение, согласно которому на всей территории региона (кроме Сочи) в второй половине дня 30 марта и весь день 31 марта ожидается сильный дождь с градом и порывистый ветер скоростью до 20 м/с.

В качестве мер безопасности ведомство рекомендует:

• внимательно наблюдать за окружающей обстановкой;

• использовать непромокаемую одежду и обувь;

• закрепить слабоукрепленные конструкции на своих подворьях;

• от сильного ветра укрываться в подземных переходах или подъездах зданий. Но ни в коем случае ‒ не около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. А находиться вблизи линий электропередач при сильном ветре смертельно опасно.

В Сочи и Сириусе, где за штормовые предупреждения отвечает отдельная служба, 30 марта тоже ожидается непогода: усиление юго-восточного ветра с переходом на юго-западный с порывами до 17 м/с, в предгорной и горной зоне ‒ грозы, на отметках выше 1000 м ‒ слабая лавинная опасность.