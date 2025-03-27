В Темрюкском районе построят завод по производству аммиака и других веществ. Экологи еще в 2021 году назвали проект «бомбой замедленного действия»

В Темрюкском районе планируют запустить производство аммиака. Для строительство химзавода выделили 220 га земли

В тексте документа говорится, что территория общей площадью 220 га между станицей Тамань и курортным поселком Волна получила категорию «земли промышленности».

25 марта губернатор Краснодарского края Кондратьев подписал распоряжение об изменении назначения восьми земельных участков в Темрюкском районе. Раньше они были в частной собственности и предназначались для ведения сельского хозяйства.

В указанном месте построят завод по производству метанола, аммиака и карбамида. Предусмотрено, что на 1,6 тыс. кв. метров разместят погрузочно-разгрузочные площадки для растительных масел. Еще на 23,3 тыс. кв. метров — перевалочный комплекс мощностью 5 млн тонн в год.

Администрация Краснодарского края подписала соглашение с холдингом «ОТЭКО» о строительстве в порту «Тамань» химзавода еще в 2016 году. Из-за пандемии планы изменились и сроки реализации проекта затянулись.

Активисты высказались против идеи строительства химзавода в Тамани. Они считают, чтто новое производство ухудшит экологию.

Эколог назвала проект «бомбой замедленного действия», потому что «ОТЭКО» делает выборочные экспертизы, не учитывая сейсмоопасность Таманского полуострова.