Краснодарцы выбрали лучшие рестораны, кофейни и локации города в 2024 году

Краснодарское медиа «Щука» подвело итоги 2024 года в шести номинациях. Голосование проходило с 7 по 18 декабря.

В категории «Открытие года» победил «Парк облаков». В этой номинации были новые пространства, которые стали важной частью городской жизни. Конкуренцию парку составляли «Теплые страны», Ave Bistro, «Серкан», «Чик чак».

Напомним, 5 июля в Краснодаре открыли первую очередь локации «Парка облаков» — дубовую аллею. 12 июля стала доступна для прогулок вторая очередь — территория возле Японского сада. Полностью открыть «Парк облаков» обещают в 2025 году.

В категории «Кофейня года» победила «Зацепи кофе» на улице Постовой, 8. Также краснодарцы могли проголосовать за Godzi Coffeе, Booker Coffe, Surf Coffee x Cool на улице 40-летия Победы и «Библиотека кофе» на Тургенева.

В номинации «СММ года» победил ресторан «Катенька-Катюша». Также издание выдвигало на премию Pho Bo, «Омате», «Матрона» и Pankiss.