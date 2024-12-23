Краснодарцы выбрали лучшие рестораны, кофейни и локации города в 2024 году
Издание «Щука» вручило премию «Итоги года 2024»
Краснодарское медиа «Щука» подвело итоги 2024 года в шести номинациях. Голосование проходило с 7 по 18 декабря.
В категории «Открытие года» победил «Парк облаков». В этой номинации были новые пространства, которые стали важной частью городской жизни. Конкуренцию парку составляли «Теплые страны», Ave Bistro, «Серкан», «Чик чак».
Напомним, 5 июля в Краснодаре открыли первую очередь локации «Парка облаков» — дубовую аллею. 12 июля стала доступна для прогулок вторая очередь — территория возле Японского сада. Полностью открыть «Парк облаков» обещают в 2025 году.
В категории «Кофейня года» победила «Зацепи кофе» на улице Постовой, 8. Также краснодарцы могли проголосовать за Godzi Coffeе, Booker Coffe, Surf Coffee x Cool на улице 40-летия Победы и «Библиотека кофе» на Тургенева.
В номинации «СММ года» победил ресторан «Катенька-Катюша». Также издание выдвигало на премию Pho Bo, «Омате», «Матрона» и Pankiss.
Лучшими в категории «Фудпорно года» стал бургер в ресторане Frank by Баста. Конкуренцию ему составили круассаны в Sunny, панкейки в Pankiss, кубы-круассаны в Coffeeset и бейгл в «Вэлком».
Фаудером года стал Алексей Зацепин (основатель франшизы «Зацепи кофе»). Также можно было проголосовать за Анну Малову (фонд «Открытая среда»), Наталью Дубницкую (приют для животных «Краснодог»), Ольгу Григорьеву (пиццерия Кубана toscana), Зелина Юсупова и Армена Степаняна (Ave bistro и Cou cou).
В категории «Трэвел спот года» победил отель Lavicon. Также в номинации были «Берега», «Кравченко плейс», «Наша экоферма» и «Гранд отель Екатеринодаръ».
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