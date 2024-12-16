В Краснодарском крае лишь 11% семей могут купить и содержать недорогую новую машину

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото от senivpetro на ru.freepik.com
    © Фото от senivpetro на ru.freepik.com

Краснодарский край занял 53 место по доступности автомобилей

16 декабря «РИА Новости» опубликовало рейтинг регионов России по доступности покупки автомобилей в 2024 году.

Лидерами оказались Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Магаданская область. Здесь больше 40% семей могут позволить себе купить и содержать недорогой новый автомобиль (1,2 млн рублей) в кредит. За ними идут Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, потом Москва.

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Краснодарский край занял в рейтинге 53 место. В регионе всего 11,6% семей могут позволить себе купить в кредит и содержать недорогую новую машину. Средний по стоимости автомобиль — только 3,2% семей.

Соседняя Адыгея на 73 месте — 8,1% и 1,7% семей соответственно. В Крыму купить дешевую машину могут только 6,8% семей, среднюю по стоимости — лишь 1,7%.

Последние строчки занимают Чечня и Ингушетия, где доля таких семей только 2%

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае доля людей с зарплатой меньше 30 тыс. рублей в месяц в 2024 году составила 23,4%.

Автомобили Деньги Кредитование

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