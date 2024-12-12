Актеры Краснодарского Молодежного театра прочитают произведения Серебряного века
В Краснодаре состоится литературно-музыкальный вечер «Серебряные нити» (12+)
Театр Veritas анонсировал на 21 декабря литературно-музыкальный вечер «Серебряные нити».
Заслуженные артисты Краснодарского края Юлия Макарова и Анатолий Дробязко прочтут произведения Аверченко, Чехова, Куприна, Черного, Пастернака и Цветаевой. Дополнят программу лирические песни и романсы.
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«Вечер пройдет в уютном формате квартирника-читки, наполненном атмосферой домашнего очага, Нового года, Рождества, любви и мистики. И все это — с нотками юмора и драматизма», — рассказали организаторы.
Представление состоится в 18:30 по адресу улица Красноармейская, 64.
Как писали Юга.ру, досуговый центр «Пятница» анонсировал на 12 декабря лекцию из серии «Музыкальные истории». Меломан и коллекционер винила Сергей Острицов расскажет о творчестве британской рок-группе Pink Floyd и текстах ее песен.