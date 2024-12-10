На горло собственной песне. В Краснодаре покажут спектакль о Маяковском

«Он был полон непримиримых противоречий. Такой большой и такой ненужный. Попытались разобраться, что могло хотеться этой глыбе», — рассказали организаторы.

Владимир Маяковский — один из наиболее значимых русских поэтов XX века, классик советской литературы. Он был тесно связан не только с литературой, но и с зарождавшимся в стране кинематографом — писал сценарии и сыграл несколько ролей. Поэта можно увидеть в фильме «Барышня и хулиган». Все свои стихи Маяковский завещал семье Брик.

Показ спектакля состоится в арт-пространстве «Свои» по адресу улица Зиповская, 5В, литер Х.