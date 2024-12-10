На горло собственной песне. В Краснодаре покажут спектакль о Маяковском

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Краснодарцев приглашают послушать стихи Владимира Маяковского под аккомпанемент скрипки (18+)

Проект «Культурная среда» анонсировал* на 20 декабря литературный спектакль «Маяковский. На горло собственной песне». Актер Краснодарского Молодежного театра Ян Новиков исполнит стихи знаменитого поэта под аккомпанемент скрипки от Лидии Беляковой.

«Он был полон непримиримых противоречий. Такой большой и такой ненужный. Попытались разобраться, что могло хотеться этой глыбе», — рассказали организаторы.

Читайте также:

Владимир Маяковский — один из наиболее значимых русских поэтов XX века, классик советской литературы. Он был тесно связан не только с литературой, но и с зарождавшимся в стране кинематографом — писал сценарии и сыграл несколько ролей. Поэта можно увидеть в фильме «Барышня и хулиган». Все свои стихи Маяковский завещал семье Брик.

Показ спектакля состоится в арт-пространстве «Свои» по адресу улица Зиповская, 5В, литер Х.

Как писали Юга.ру, центр притяжения «Пятница» анонсировал на 11 декабря какао-вечеринку «Год в фотографиях».

*Instagram — соцсеть, принадлежащая корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

Афиша Искусство Краснодар Литература отдых Поэзия Развлечения События

Новости

Снег и нулевые температуры. В Краснодаре с 12 декабря ожидается похолодание
В Краснодаре запустили новогодние трамваи и троллейбусы. Публикуем их расписание
Мальчик, который выжил. В Краснодаре пройдет лекция о Гарри Поттере
На горло собственной песне. В Краснодаре покажут спектакль о Маяковском
В Краснодаре состоится лекция по этикету «Как правильно дарить подарки»
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Сияние» Стэнли Кубрика

Лента новостей

ФК «Краснодар» стал лидером Российской премьер-лиги
Вчера, 18:32
ФК «Краснодар» стал лидером Российской премьер-лиги
В Сочи зацвело карамельное дерево
Вчера, 17:34
В Сочи зацвело карамельное дерево
Растение используют в парфюмерии и косметике
Ветер и осадки
Вчера, 08:33
Ветер и осадки
Какая погода будет в Краснодарском крае в начале недели

Реклама на сайте