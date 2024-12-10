На горло собственной песне. В Краснодаре покажут спектакль о Маяковском
Краснодарцев приглашают послушать стихи Владимира Маяковского под аккомпанемент скрипки (18+)
Проект «Культурная среда» анонсировал* на 20 декабря литературный спектакль «Маяковский. На горло собственной песне». Актер Краснодарского Молодежного театра Ян Новиков исполнит стихи знаменитого поэта под аккомпанемент скрипки от Лидии Беляковой.
«Он был полон непримиримых противоречий. Такой большой и такой ненужный. Попытались разобраться, что могло хотеться этой глыбе», — рассказали организаторы.
Владимир Маяковский — один из наиболее значимых русских поэтов XX века, классик советской литературы. Он был тесно связан не только с литературой, но и с зарождавшимся в стране кинематографом — писал сценарии и сыграл несколько ролей. Поэта можно увидеть в фильме «Барышня и хулиган». Все свои стихи Маяковский завещал семье Брик.
Показ спектакля состоится в арт-пространстве «Свои» по адресу улица Зиповская, 5В, литер Х.
Как писали Юга.ру, центр притяжения «Пятница» анонсировал на 11 декабря какао-вечеринку «Год в фотографиях».
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