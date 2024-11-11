В Японском саду Краснодара научат делать декоративный фонарь торо

«Мы будем использовать простые и понятные материалы, такие как бумага и акриловые краски. Опытный мастер поможет разобраться с техникой сборки и декора фонарика», — рассказали организаторы.

Японский сад Краснодара анонсировал на 23 ноября творческий мастер-класс. Под руководством специалиста участники смогут создать декоративный фонарик в стиле японских садовых светильников, которые называются торо.

Начало занятия в 11:00. Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий». Участникам нужно подойти за 10 минут до начала мероприятия к народном дому Коминка.

В Японии каменные, металлические или деревянные фонари торо называют корзиной или башней света. Их обычно устанавливали в одну линию возле буддистских храмов, чтобы освещать дорожки. В современных садах и парках светильники имеют чисто декоративное назначение и располагаются поближе к воде и стенам зданий.