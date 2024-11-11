В Японском саду Краснодара научат делать декоративный фонарь торо

Краснодарский край

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  • Японский сад © Антон Быков, Юга.ру
    Японский сад © Антон Быков, Юга.ру

Краснодарцев приглашают на творческий мастер-класс по созданию необычного предмета интерьера (14+)

Японский сад Краснодара анонсировал на 23 ноября творческий мастер-класс. Под руководством специалиста участники смогут создать декоративный фонарик в стиле японских садовых светильников, которые называются торо.

«Мы будем использовать простые и понятные материалы, такие как бумага и акриловые краски. Опытный мастер поможет разобраться с техникой сборки и декора фонарика», — рассказали организаторы.

Скифские кони, загадочные рыбы, грустные птицы:

Начало занятия в 11:00. Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий». Участникам нужно подойти за 10 минут до начала мероприятия к народном дому Коминка.

В Японии каменные, металлические или деревянные фонари торо называют корзиной или башней света. Их обычно устанавливали в одну линию возле буддистских храмов, чтобы освещать дорожки. В современных садах и парках светильники имеют чисто декоративное назначение и располагаются поближе к воде и стенам зданий.

Как писали Юга.ру, 16-17 ноября в Японском саду научат делать куклу, открытку, оригами и амулет.

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В Японском саду Краснодара научат делать декоративный фонарь торо
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