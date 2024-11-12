В Краснодаре впервые пройдет фестиваль турецкого кино. Показы будут бесплатными
Краснодарцев бесплатно познакомят с турецкой культурой (16+)
Кинотеатр «Кубанькино» анонсировал первый фестиваль турецкого кино. Он пройдет с 12 по 16 ноября. Гостей ждет насыщенная творческая программа: национальные танцы, песни, поэтические выступления, выставка.
Открытие фестиваля состоится в кинотеатре «Монитор СБС». 12 ноября в 11:00 там можно посмотреть драму Сельмана Наджара «Между двумя рассветами» (16+) о переоценке жизненных ценностей.
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Расписание показов в «Кубанькино»:
- 13 ноября в 19:00 мелодрама «Любовь моя, печаль моя» (12+) режиссёра Аждара Ибрагимова о самопожертвовании, любви и страсти;
- 14 ноября в 19:00 документальный фильм «Анкара — сердце Турции 1934» (0+) режиссёра Сергея Юткевича о становлении турецкого государства и его столице;
- 15 ноября в 19:00 биографическая драма «Наш чемпион» (16+) режиссёра Ахмета Катыксыза о юном Халисе Караташе, который мечтает стать профессиональным жокеем;
- 16 ноября в 14:00 драма «Сон бабочки» (16+) режиссёра Йылмаза Эрдогана о двух молодых поэтах в эпоху войн и перемен.
Вход свободный. Кинотеатр «Кубанькино» находится по адресу улица Ленина, 89.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 9 по 17 ноября проходит фестиваль фильмов Хаяо Миядзаки. Можно посмотреть восемь фильмов культового японского режиссера.