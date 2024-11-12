В Краснодаре впервые пройдет фестиваль турецкого кино. Показы будут бесплатными

Кинотеатр «Кубанькино» анонсировал первый фестиваль турецкого кино. Он пройдет с 12 по 16 ноября. Гостей ждет насыщенная творческая программа: национальные танцы, песни, поэтические выступления, выставка.

Открытие фестиваля состоится в кинотеатре «Монитор СБС». 12 ноября в 11:00 там можно посмотреть драму Сельмана Наджара «Между двумя рассветами» (16+) о переоценке жизненных ценностей.