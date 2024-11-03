Культ личности. В Краснодаре пройдет фестиваль биографического кино

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Мария» © Скриншот видео с Rutube-канала «Meloryash»
    Кадр из трейлера к фильму «Мария» © Скриншот видео с Rutube-канала «Meloryash»

В Краснодаре в ноябре покажут четыре фильма в рамках фестиваля байопиков (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала фестиваль биографического кино «Культ личности». По пятницам в ноябре краснодарцев ждут кинопоказы и обсуждение с кинокритиком Виктором Венгерским.

8 ноября в 19:00 можно будет посмотреть драму «Кандинский и его муза» (18+) о жизни и творчестве знаменитого художника, основоположника абстракционизма.

15 ноября в 19:00 покажут фильм об истории жизни и становления одного из величайших певцов мира — «Месье Азнавур» (18+).

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22 ноября в 19:00 можно будет оценить драму о судьбе всемирно известного фотографа и модели Vogue Ли Миллер «Великая» (18+). Главную роль исполнила Кейт Уинслет.

29 ноября в 19:00 покажут байопик о жизни оперной певицы Марии Каллас «Мария» (18+). Главную роль исполнила Анджелина Джоли.

Все фильмы показывают на языке оригинала с русскими субтитрами.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 15 ноября состоится единственный показ фильма о жизни и творчестве рэпера Лила Пипа.

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