Культ личности. В Краснодаре пройдет фестиваль биографического кино

В Краснодаре в ноябре покажут четыре фильма в рамках фестиваля байопиков (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала фестиваль биографического кино «Культ личности». По пятницам в ноябре краснодарцев ждут кинопоказы и обсуждение с кинокритиком Виктором Венгерским.

8 ноября в 19:00 можно будет посмотреть драму «Кандинский и его муза» (18+) о жизни и творчестве знаменитого художника, основоположника абстракционизма.