Культ личности. В Краснодаре пройдет фестиваль биографического кино
В Краснодаре в ноябре покажут четыре фильма в рамках фестиваля байопиков (18+)
Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала фестиваль биографического кино «Культ личности». По пятницам в ноябре краснодарцев ждут кинопоказы и обсуждение с кинокритиком Виктором Венгерским.
8 ноября в 19:00 можно будет посмотреть драму «Кандинский и его муза» (18+) о жизни и творчестве знаменитого художника, основоположника абстракционизма.
15 ноября в 19:00 покажут фильм об истории жизни и становления одного из величайших певцов мира — «Месье Азнавур» (18+).
22 ноября в 19:00 можно будет оценить драму о судьбе всемирно известного фотографа и модели Vogue Ли Миллер «Великая» (18+). Главную роль исполнила Кейт Уинслет.
29 ноября в 19:00 покажут байопик о жизни оперной певицы Марии Каллас «Мария» (18+). Главную роль исполнила Анджелина Джоли.
Все фильмы показывают на языке оригинала с русскими субтитрами.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 15 ноября состоится единственный показ фильма о жизни и творчестве рэпера Лила Пипа.