Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Конформист» 1970 года
В Краснодаре покажут драму «Конформист» итальянского режиссёра Бернардо Бертолуччи (18+)
Краснодарский кинотеатр «Каро 8» анонсировал показ фильма «Конформист» 1970 года. Ленту снял итальянский режиссёр Бернардо Бертолуччи по одноимённому роману Альберто Моравиа.
Доктор Марчелло Клеричи получает от правительства Муссолини приказ отправиться во Францию, чтобы организовать ликвидацию профессора-антифашиста. В какой-то момент герой начинает сомневаться в правильности своей миссии.
Леонардо да Винчи, Эндрю Уайет, Сергей Лазарев:
Премьера «Конформиста» состоялась на Берлинском кинофестивале. Ленту номинировали на «Золотой глобус» как лучший иностранный фильм», а премия «Оскар» выдвинула его на получение статуэтки за адаптированный сценарий.
Фильм идет на итальянском языке с русскими субтитрами. Начало в 18:00. После просмотра драму можно будет обсудить с критиком Кирой Кац.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 7 ноября, за неделю до всероссийского старта, покажут молодёжную драму «Мятежники».