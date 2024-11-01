Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Конформист» 1970 года

Доктор Марчелло Клеричи получает от правительства Муссолини приказ отправиться во Францию, чтобы организовать ликвидацию профессора-антифашиста. В какой-то момент герой начинает сомневаться в правильности своей миссии.

Премьера «Конформиста» состоялась на Берлинском кинофестивале. Ленту номинировали на «Золотой глобус» как лучший иностранный фильм», а премия «Оскар» выдвинула его на получение статуэтки за адаптированный сценарий.

Фильм идет на итальянском языке с русскими субтитрами. Начало в 18:00. После просмотра драму можно будет обсудить с критиком Кирой Кац.