Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с режиссером драму «Мятежники»
В Краснодаре за неделю до всероссийского старта покажут молодёжную драму «Мятежники» (12+)
Киноклуб «Монитора» анонсировал на 7 ноября в Краснодаре специальный показ молодежной драмы «Мятежники». Ленту можно будет посмотреть на большом экране за неделю до всероссийского старта.
Фильм касается темы судеб детей с особенностями развития. 14-летняя Настя от пьющей матери загремела в специальный интернат, потому что не может говорить.
Позже приходит новость — некие бизнесмены с помощью коррумпированных районных властей хотят детский дом снести, чтобы построить на его месте торговый центр. Подопечные интерната становятся на его защиту.
Начало показа в 19:30 в кинотеатре «Монитор СБС». После просмотра состоится онлайн-обсуждение ленты с режиссёром Владимиром Алениковым («Приключения Петрова и Васечкина», «Биндюжник и Король», «Небесная команда») и актрисой Ольгой Волковой («Папины дочки», «Небеса обетованные», «12 стульев»).
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 1 и 2 ноября можно будет посмотреть классические и современные хорроры.