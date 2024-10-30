Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с режиссером драму «Мятежники»

В Краснодаре за неделю до всероссийского старта покажут молодёжную драму «Мятежники» (12+)

Киноклуб «Монитора» анонсировал на 7 ноября в Краснодаре специальный показ молодежной драмы «Мятежники». Ленту можно будет посмотреть на большом экране за неделю до всероссийского старта.

Фильм касается темы судеб детей с особенностями развития. 14-летняя Настя от пьющей матери загремела в специальный интернат, потому что не может говорить.