Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с режиссером драму «Мятежники»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Мятежники» © Скриншот видео с Rutube-канала «ФАРТОВЫЙ - TLT»
    Кадр из трейлера к фильму «Мятежники» © Скриншот видео с Rutube-канала «ФАРТОВЫЙ - TLT»

В Краснодаре за неделю до всероссийского старта покажут молодёжную драму «Мятежники» (12+)

Киноклуб «Монитора» анонсировал на 7 ноября в Краснодаре специальный показ молодежной драмы «Мятежники». Ленту можно будет посмотреть на большом экране за неделю до всероссийского старта.

Фильм касается темы судеб детей с особенностями развития. 14-летняя Настя от пьющей матери загремела в специальный интернат, потому что не может говорить.

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Позже приходит новость — некие бизнесмены с помощью коррумпированных районных властей хотят детский дом снести, чтобы построить на его месте торговый центр. Подопечные интерната становятся на его защиту.

Начало показа в 19:30 в кинотеатре «Монитор СБС». После просмотра состоится онлайн-обсуждение ленты с режиссёром Владимиром Алениковым («Приключения Петрова и Васечкина», «Биндюжник и Король», «Небесная команда») и актрисой Ольгой Волковой («Папины дочки», «Небеса обетованные», «12 стульев»).

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 1 и 2 ноября можно будет посмотреть классические и современные хорроры.

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Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с режиссером драму «Мятежники»
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