Леонардо да Винчи, Эндрю Уайет, Сергей Лазарев. В Краснодаре продолжаются «Волшебные вечера»
В Краснодаре в ноябре продолжат показывать постановки всемирно известных театров и работы кинематографистов (18+)
Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала в Краснодаре продолжение арт-проекта «Волшебные вечера».
На большом экране в октябре покажут оперу, два балета, два документальных фильма и спектакль. Узнать подробности можно на сайте.
Расписание кинопоказов:
- 3 ноября — опера «Золушка» (6+), Московский музыкальный театр «Геликон-опера»;
- 6 ноября — документальный фильм «Леонардо. Пять веков спустя» (12+), Италия;
- 10 ноября — балет «Кармина Бурана» (16+), Словенский национальный театр Марибора;
- 17 ноября — спектакль «Таланты и покойники» (16+), Московский драматический театр имени Пушкина, в главной роли Сергей Лазарев;
- 20 ноября — документальный фильм «Мир Эндрю Уайета» (18+), США;
- 24 ноября — балет «Катарина, или Дочь разбойника» (12+), Красноярский театр оперы и балета имени Хворостовского.
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