Леонардо да Винчи, Эндрю Уайет, Сергей Лазарев. В Краснодаре продолжаются «Волшебные вечера»

В Краснодаре в ноябре продолжат показывать постановки всемирно известных театров и работы кинематографистов (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала в Краснодаре продолжение арт-проекта «Волшебные вечера». На большом экране в октябре покажут оперу, два балета, два документальных фильма и спектакль. Узнать подробности можно на сайте.

Расписание кинопоказов: 3 ноября — опера «Золушка» (6+), Московский музыкальный театр «Геликон-опера»;

6 ноября — документальный фильм «Леонардо. Пять веков спустя» (12+), Италия;

10 ноября — балет «Кармина Бурана» (16+), Словенский национальный театр Марибора;

17 ноября — спектакль «Таланты и покойники» (16+), Московский драматический театр имени Пушкина, в главной роли Сергей Лазарев;

20 ноября — документальный фильм «Мир Эндрю Уайета» (18+), США;

24 ноября — балет «Катарина, или Дочь разбойника» (12+), Красноярский театр оперы и балета имени Хворостовского.