Леонардо да Винчи, Эндрю Уайет, Сергей Лазарев. В Краснодаре продолжаются «Волшебные вечера»

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

В Краснодаре в ноябре продолжат показывать постановки всемирно известных театров и работы кинематографистов (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала в Краснодаре продолжение арт-проекта «Волшебные вечера».

На большом экране в октябре покажут оперу, два балета, два документальных фильма и спектакль. Узнать подробности можно на сайте.

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Расписание кинопоказов:

  • 3 ноября — опера «Золушка» (6+), Московский музыкальный театр «Геликон-опера»;
  • 6 ноября — документальный фильм «Леонардо. Пять веков спустя» (12+), Италия;
  • 10 ноября — балет «Кармина Бурана» (16+), Словенский национальный театр Марибора;
  • 17 ноября — спектакль «Таланты и покойники» (16+), Московский драматический театр имени Пушкина, в главной роли Сергей Лазарев;
  • 20 ноября — документальный фильм «Мир Эндрю Уайета» (18+), США;
  • 24 ноября — балет «Катарина, или Дочь разбойника» (12+), Красноярский театр оперы и балета имени Хворостовского.

Как писали Юга.ру, краснодарская фотостудия Sisters анонсировала на 1 и 2 ноября ночи ужасов, приуроченные к празднованию Хэллоуина. Можно будет посмотреть как классические, так и современные хорроры.

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