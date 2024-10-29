Портреты, натюрморты, уличная фотография, морские пейзажи. В Краснодаре откроется выставка «Зеркало»

Краснодарский край

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  • © Фото Николая Матренко
    © Фото Николая Матренко

В Краснодаре 2 ноября откроется межрегиональная выставка «Зеркало» (0+)

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 2 ноября открытие экспозиции «Зеркало». Зрители увидят около 70 работ фотохудожников из разных городов России.

Представлены снимки в различных жанрах — от живописных портретов и натюрмортов до уличной фотографии и морских пейзажей. Все работы объединяет тематика отражений.

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«Фотохудожники строят образы, где реальность преломляется, словно приглашая зрителей пройти по лабиринту отражений. В этом пространстве легко затеряться среди множества иллюзий, но есть и шанс обнаружить своё истинное «я», — так описывают коллекцию снимков организаторы.

Выставка будет работать до 17 ноября по адресу улица Фрунзе, 37 (галерея «Особняк»).

Как писали Юга.ру, в Краснодаре работает выставка «Человек, природа, нейросеть». Представлены картины и видеоинсталляции.

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