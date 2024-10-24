Человек, природа, нейросеть. В Краснодаре откроется выставка картин и видеоинсталляций

Представлены картины и видеоинсталляции, через которые зритель сможет увидеть знакомую и привычную естественную среду обитания человека и новое явление — искусственный интеллект. Главным героем стали пейзажи, пространство которых меняют появляющиеся в нем фигуры и формы из нейросети.

«Художник предлагает зрителю найти для себя ответ на вопросы, насколько органичным является соединение природы и искусственного интеллекта, как дальше человечеству продолжать свое развитие в контексте появления совершенно новой формы жизни», — рассказали в пресс-службе выставочного зала.

Выставка будет работать до 5 ноября по адресу улица Октябрьская, 51. Стоимость билетов 30 рублей.