Человек, природа, нейросеть. В Краснодаре откроется выставка картин и видеоинсталляций

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот фото из письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала

В Краснодаре 25 октября откроется художественный проект Ольги Мирошниченко (0+)

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 25 октября открытие экспозиции «Человек, природа, нейросеть».

Представлены картины и видеоинсталляции, через которые зритель сможет увидеть знакомую и привычную естественную среду обитания человека и новое явление — искусственный интеллект. Главным героем стали пейзажи, пространство которых меняют появляющиеся в нем фигуры и формы из нейросети.

Люди, места, ощущения:

«Художник предлагает зрителю найти для себя ответ на вопросы, насколько органичным является соединение природы и искусственного интеллекта, как дальше человечеству продолжать свое развитие в контексте появления совершенно новой формы жизни», — рассказали в пресс-службе выставочного зала.

Выставка будет работать до 5 ноября по адресу улица Октябрьская, 51. Стоимость билетов 30 рублей.

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