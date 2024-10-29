В Краснодаре в кино покажут фильм о легенде «Спартака» Федоре Черенкове

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Кадр из трейлера к фильму «Федя. Народный футболист» © Скриншот видео с Rutube-канала «Нашкиномир»
    Кадр из трейлера к фильму «Федя. Народный футболист» © Скриншот видео с Rutube-канала «Нашкиномир»

На экраны российских кинотеатров 31 октября выйдет байопик «Федя. Народный футболист» (12+)

31 октября на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Федя. Народный футболист». Он снят в жанре байопика — биографии.

Режиссер Николай Акелькин рассказал о карьере полузащитника московского «Спартака» Федора Черенкова. Он вошел в основной состав клуба в 1977 году, впечатлив своей техникой. Большую часть карьеры провёл в составе «Спартака». Сыграл 34 матча за сборную СССР, а потом возглавлял команду в качестве тренера.

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Жизнь спортсмена не обошлась без потрясений. Он пережил потерю отца, стал свидетелем смертельной давки зрителей на матче в «Лужниках» и сложно воспринял проигрыш бельгийскому «Андерлехтому».

Самого футболиста сыграл Станислав Румянцев («СуперИвановы»). Также в фильме снялись Николай Фоменко, Борис Щербаков, Игорь Петренко и другие.

Посмотреть фильм можно в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

Как писали Юга.ру, в кинотеатрах Краснодара показывают «Ёжика в тумане» к 50-летию мультфильма. 

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