В кинотеатрах Краснодара показывают «Ежика в тумане» к 50-летию мультфильма

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Кадр из мультфильма «Ёжик в тумане» © Скриншот видео с Rutube-канала «HOM»
    Кадр из мультфильма «Ёжик в тумане» © Скриншот видео с Rutube-канала «HOM»

В российский прокат вышли одни из самых известных работ мастера анимации Юрия Норштейна — «Ёжик в тумане» и «Сказка сказок» (0+)

17 октября на экраны краснодарских кинотеатров вышли мультфильмы Юрия Норштейна «Ёжик в тумане» и «Сказка сказок». Ленты показывают одним блоком продолжительностью 40 минут.

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«Союзмультфильм» впервые выпустил анимацию на большие экраны в честь 50-летия истории про ежика и медвежонка. «Сказка сказок» представляет собой картины-воспоминания, в которых чередуются прошлое и будущее, вымысел и действительность, детство и взрослые годы. Главный герой — серенький волчок из знаменитой колыбельной.

Обе ленты, ставшие мировой классикой, возглавили список 150 лучших анимационных фильмов всех времен и народов.

Посмотреть их можно в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

Как писали Юга.ру, на экраны краснодарских кинотеатров 24 октября вышел комедийный хоррор «Крик. Сезон призраков». С популярной франшизой «Крик» проект ничего общего не имеет.

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