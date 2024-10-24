В кинотеатрах Краснодара показывают «Ежика в тумане» к 50-летию мультфильма

В российский прокат вышли одни из самых известных работ мастера анимации Юрия Норштейна — «Ёжик в тумане» и «Сказка сказок» (0+)

17 октября на экраны краснодарских кинотеатров вышли мультфильмы Юрия Норштейна «Ёжик в тумане» и «Сказка сказок». Ленты показывают одним блоком продолжительностью 40 минут.

«Союзмультфильм» впервые выпустил анимацию на большие экраны в честь 50-летия истории про ежика и медвежонка. «Сказка сказок» представляет собой картины-воспоминания, в которых чередуются прошлое и будущее, вымысел и действительность, детство и взрослые годы. Главный герой — серенький волчок из знаменитой колыбельной.

Обе ленты, ставшие мировой классикой, возглавили список 150 лучших анимационных фильмов всех времен и народов.

Посмотреть их можно в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».