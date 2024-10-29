Вышел трейлер драмы об оперной певице Марии Каллас. В главной роли Анджелина Джоли

Кадр из трейлера к фильму «Мария» © Скриншот видео с Rutube-канала «Meloryash»

Кадр из трейлера к фильму «Мария» © Скриншот видео с Rutube-канала «Meloryash»

Вышел первый трейлер биографической драмы «Мария» Пабло Ларраина (18+)

Rutube-канал Meloryash поделился коротким роликом фильма «Мария». Премьера драмы состоялась на фестивале в Венеции. Байопик встретили восьмиминутными овациями. Лента рассказывает об оперной певице Марии Каллас, которую сыграла Анджелина Джоли. Для этой роли актриса училась петь. Фильм начинается за неделю до смерти Каллас и включает сцены, где певица теряет голос.

Для постановщика Пабло Ларраина «Мария» завершает трилогию фильмов о культовых женщинах XX века. Ранее он снял байопики о Жаклин Онассис (Кеннеди) и принцессе Диане — «Джеки» и «Спенсер» соответственно. В российском прокате фильм стартует с 28 ноября.