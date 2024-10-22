В Краснодаре в кино покажут черную комедию «Крик. Сезон призраков»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Крик. Сезон призраков» © Скриншот видео с Rutube-канала «БородачTV»
    Кадр из трейлера к фильму «Крик. Сезон призраков» © Скриншот видео с Rutube-канала «БородачTV»

На экраны российских кинотеатров 24 октября выйдет комедийный хоррор «Крик. Сезон призраков» (18+)

24 октября на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Крик. Сезон призраков». Он снят в жанре «слэшера» — молодежного ужастика с элементами комедии.

В преддверии Хэллоуина молодая актриса присоединяется к касту ярмарочного дома с привидениями. Вскоре её коллеги-актеры начинают таинственно исчезать один за другим. Загадочный убийца в маске превращает сценарий в реальность —люди погибают смертью своих персонажей. В ночь на Хэллоуин его жестокость становится запредельной.

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С популярной франшизой «Крик» проект ничего общего не имеет.

Посмотреть фильм можно в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 22 по 27 октября пройдет фестиваль «КАРО.Арт». В программе зарубежные фильмы с последних крупных мировых смотров (Берлин, Канны, Венеция) и российские премьеры.

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