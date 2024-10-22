В Краснодаре в кино покажут черную комедию «Крик. Сезон призраков»
На экраны российских кинотеатров 24 октября выйдет комедийный хоррор «Крик. Сезон призраков» (18+)
24 октября на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Крик. Сезон призраков». Он снят в жанре «слэшера» — молодежного ужастика с элементами комедии.
В преддверии Хэллоуина молодая актриса присоединяется к касту ярмарочного дома с привидениями. Вскоре её коллеги-актеры начинают таинственно исчезать один за другим. Загадочный убийца в маске превращает сценарий в реальность —люди погибают смертью своих персонажей. В ночь на Хэллоуин его жестокость становится запредельной.
С популярной франшизой «Крик» проект ничего общего не имеет.
Посмотреть фильм можно в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».
Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 22 по 27 октября пройдет фестиваль «КАРО.Арт». В программе зарубежные фильмы с последних крупных мировых смотров (Берлин, Канны, Венеция) и российские премьеры.