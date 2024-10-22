В Краснодаре в кино покажут черную комедию «Крик. Сезон призраков»

24 октября на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Крик. Сезон призраков». Он снят в жанре «слэшера» — молодежного ужастика с элементами комедии.

В преддверии Хэллоуина молодая актриса присоединяется к касту ярмарочного дома с привидениями. Вскоре её коллеги-актеры начинают таинственно исчезать один за другим. Загадочный убийца в маске превращает сценарий в реальность —люди погибают смертью своих персонажей. В ночь на Хэллоуин его жестокость становится запредельной.