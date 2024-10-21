В Сочи на пляже «Маяк» пройдет фестиваль сапсерфинга

Фестиваль проводится в двух номинациях: «Самый быстрый серфер» и «Лучший костюм». Оценивать участников будут в двух возрастных категориях — 14-18 и 18-35 лет. Для второй номинации спортсмены подготовят костюмы в стиле героев русских народных сказов.

Организаторы ожидают до 120 участников. Для них и зрителей подготовят различные активности.

Международный день Черного моря отмечают 31 октября. В 1996 году шесть причерноморских стран — Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина — подписали стратегический план действий по защите экосистемы и проведению совместных природоохранных мероприятий. Цель экологического праздника — привлечь внимание к загрязнению вод, незаконной ловле рыбы и другим проблемам.

Как писали Юга.ру, в Сочи и других городах Краснодарского края проходит ресторанный фестиваль. Заведения подготовили специальное меню из пяти и более блюд.