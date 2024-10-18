В Краснодаре пройдут показы фестивального и авторского кино

В Краснодаре покажут фильмы в рамках фестиваля «КАРО.Арт» (18+)

В Краснодаре с 22 по 27 октября пройдет фестиваль «КАРО.Арт». Это проект, созданный в 2016 году и поддерживающий и популяризирующий авторское кино. Направление развивается в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Новосибирске. В рамках фестиваля проходят премьеры, специальные показы с обсуждениями, встречи и лекции.

27 октября в 16:30 — «Птицы большие и малые» (режиссер Пьер Паоло Пазолини, Италия);

26 октября в 18:30 — «Папа умер в субботу» (режиссер Зака Абдрахманова, Россия);

26 октября в 16:30 — «Евангелие от Матфея» (режиссер Пьер Паоло Пазолини, Италия, Франция);

26 октября в 14:30 — «Старый сеньор и ...» (режиссеры Виктор Никоненко и Нина Монова, Россия);

25 октября в 20:00 — «Миллиардер в трущобах» (режиссеры Пэн Дамо и Янь Фэй, Китай);

24 октября в 19:00 — «Селин и Жюли совсем заврались» (режиссер Жак Риветт, Франция);

В программе 2024 года — зарубежные фильмы с последних крупных мировых смотров (Берлин, Канны, Венеция) и российские премьеры в рамках направлений «Музыка», «Текст», «Арт» и «Театр».

Все показы пройдут в кинотеатре «Каро 8» по адресу улица Головатого, 313.