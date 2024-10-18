В Краснодаре пройдут показы фестивального и авторского кино
В Краснодаре покажут фильмы в рамках фестиваля «КАРО.Арт» (18+)
В Краснодаре с 22 по 27 октября пройдет фестиваль «КАРО.Арт». Это проект, созданный в 2016 году и поддерживающий и популяризирующий авторское кино.
Направление развивается в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Новосибирске. В рамках фестиваля проходят премьеры, специальные показы с обсуждениями, встречи и лекции.
22 октября в 19:30 — «Великая» (режиссер Эллен Кёрас, Великобритания, США, Норвегия, Австралия, Ирландия, Сингапур);
23 октября в 19:00 — «Гранд тур» (режиссер Мигель Гомеш, Португалия, Италия, Франция, Германия, Япония, Китай;
23 октября в 19:30 — «Маятник» (режиссер Сирил Шойблин, Швейцария);
23 октября в 20:00 — «Пчеловод» (режиссер Тео Ангелопулос, Греция, Франция, Италия);
24 октября в 19:00 — «Селин и Жюли совсем заврались» (режиссер Жак Риветт, Франция);
24 октября в 19:30 — «Невидимый мой» (режиссер Антон Бильжо, Россия);
24 октября в 20:00 — «Время жить» (режиссер Джон Краули, Франция, Великобритания);
25 октября в 19:00 — «Мама Рома» (режиссер Пьер Паоло Пазолини, Италия);
25 октября в 19:15 — «Сантош» (режиссер Сандхия Сури, Великобритания, Германия, Индия, Франция);
25 октября в 20:00 — «Миллиардер в трущобах» (режиссеры Пэн Дамо и Янь Фэй, Китай);
25 октября в 21:30 — «Фримонт» (режиссер Бабак Джалали, США);
26 октября в 13:00 — «Кандинский» (режиссер Маркус Розенмюллер, Германия);
26 октября в 14:30 — «Старый сеньор и ...» (режиссеры Виктор Никоненко и Нина Монова, Россия);
26 октября в 16:00 — «Интегральное исчисление» (режиссер Борис Юхананов, Россия);
26 октября в 16:15 — «Самый одинокий кит» (режиссер Джошуа Земан, США);
26 октября в 16:30 — «Евангелие от Матфея» (режиссер Пьер Паоло Пазолини, Италия, Франция);
26 октября в 18:30 — «Папа умер в субботу» (режиссер Зака Абдрахманова, Россия);
26 октября в 20:00 — «Мадам Бовари» (режиссер Клод Шаброль, Франция);
26 октября в 20:30 — «Все любят Туду» (режиссер Набиль Аюш, Марокко, Франция, Дания, Швеция, Норвегия, Бельгия);
27 октября в 13:00 — «Амадей» (режиссер Милош Форман, США, Франция);
27 октября в 14:00 — «Явь» (режиссер Анна Щеклеина, Россия);
27 октября в 15:30 — «Филонов» (режиссер Никита Снегов, Россия);
27 октября в 16:30 — «Птицы большие и малые» (режиссер Пьер Паоло Пазолини, Италия);
27 октября в 18:00 — «Конец света» (режиссер Джошуа Оппенхаймер, Дания, Ирландия, Германия, Италия, Великобритания, США, Швеция);
27 октября в 18:30 — «Пятая печать» (режиссер Золтан Фабри, Венгрия);
27 октября в 21:00 — «Чистый лист» (режиссер Полина Кондратьева, Россия).
В программе 2024 года — зарубежные фильмы с последних крупных мировых смотров (Берлин, Канны, Венеция) и российские премьеры в рамках направлений «Музыка», «Текст», «Арт» и «Театр».
Все показы пройдут в кинотеатре «Каро 8» по адресу улица Головатого, 313.
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