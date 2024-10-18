В Краснодаре пройдут показы фестивального и авторского кино

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Миллиардер в трущобах» © Скриншот видео с Rutube-канала «Александр Лапиков»
    Кадр из трейлера к фильму «Миллиардер в трущобах» © Скриншот видео с Rutube-канала «Александр Лапиков»

В Краснодаре покажут фильмы в рамках фестиваля «КАРО.Арт» (18+)

В Краснодаре с 22 по 27 октября пройдет фестиваль «КАРО.Арт». Это проект, созданный в 2016 году и поддерживающий и популяризирующий авторское кино.

Направление развивается в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Новосибирске. В рамках фестиваля проходят премьеры, специальные показы с обсуждениями, встречи и лекции.

Расписание показов в Краснодаре:

22 октября в 19:30 — «Великая» (режиссер Эллен Кёрас, Великобритания, США, Норвегия, Австралия, Ирландия, Сингапур);

23 октября в 19:00 — «Гранд тур» (режиссер Мигель Гомеш, Португалия, Италия, Франция, Германия, Япония, Китай;

23 октября в 19:30 — «Маятник» (режиссер Сирил Шойблин, Швейцария);

23 октября в 20:00 — «Пчеловод» (режиссер Тео Ангелопулос, Греция, Франция, Италия);

24 октября в 19:00 — «Селин и Жюли совсем заврались» (режиссер Жак Риветт, Франция);

24 октября в 19:30 — «Невидимый мой» (режиссер Антон Бильжо, Россия);

24 октября в 20:00 — «Время жить» (режиссер Джон Краули, Франция, Великобритания);

25 октября в 19:00 — «Мама Рома» (режиссер Пьер Паоло Пазолини, Италия);

25 октября в 19:15 — «Сантош» (режиссер Сандхия Сури, Великобритания, Германия, Индия, Франция);

25 октября в 20:00 — «Миллиардер в трущобах» (режиссеры Пэн Дамо и Янь Фэй, Китай);

25 октября в 21:30 — «Фримонт» (режиссер Бабак Джалали, США);

26 октября в 13:00 — «Кандинский» (режиссер Маркус Розенмюллер, Германия);

26 октября в 14:30 — «Старый сеньор и ...» (режиссеры Виктор Никоненко и Нина Монова, Россия);

26 октября в 16:00 — «Интегральное исчисление» (режиссер Борис Юхананов, Россия);

26 октября в 16:15 — «Самый одинокий кит» (режиссер Джошуа Земан, США);

26 октября в 16:30 — «Евангелие от Матфея» (режиссер Пьер Паоло Пазолини, Италия, Франция);

26 октября в 18:30 — «Папа умер в субботу» (режиссер Зака Абдрахманова, Россия);

26 октября в 20:00 — «Мадам Бовари» (режиссер Клод Шаброль, Франция);

26 октября в 20:30 — «Все любят Туду» (режиссер Набиль Аюш, Марокко, Франция, Дания, Швеция, Норвегия, Бельгия);

27 октября в 13:00 — «Амадей» (режиссер Милош Форман, США, Франция);

27 октября в 14:00 — «Явь» (режиссер Анна Щеклеина, Россия);

27 октября в 15:30 — «Филонов» (режиссер Никита Снегов, Россия);

27 октября в 16:30 — «Птицы большие и малые» (режиссер Пьер Паоло Пазолини, Италия);

27 октября в 18:00 — «Конец света» (режиссер Джошуа Оппенхаймер, Дания, Ирландия, Германия, Италия, Великобритания, США, Швеция);

27 октября в 18:30 — «Пятая печать» (режиссер Золтан Фабри, Венгрия);

27 октября в 21:00 — «Чистый лист» (режиссер Полина Кондратьева, Россия).

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Все показы пройдут в кинотеатре «Каро 8» по адресу улица Головатого, 313.

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